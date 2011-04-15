Возмещение вкладчикам АКБ "Енисей" выплатит "РГС Банк"

ПАО "РГС Банк" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, АКБ "Енисей" (Красноярск). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Для оперативного получения страхового возмещения вкладчиками банка "Енисей" в городе Железногорск (Красноярский край), АСВ дополнительно отберет на конкурсной основе банк-агент. Приём заявлений о выплате возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банка "Енисей" начнутся 22 февраля 2017 года.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Енисей" 9 февраля 2017 года.



АКБ "Енисей" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения.



По величине активов АКБ "Енисей" на 1 января 2017 года занимал 254-е место в банковской системе Российской Федерации.





"AK&M" от 16.02.2017