"Газпром капитал" впервые разместил биржевые облигации

ООО "Газпром капитал" (дочерняя компания ПАО "Газпром") 15 февраля разместило на Московской бирже два дебютных выпуска биржевых облигаций выпусков БО-5 и БО-6 на 30 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Срок обращения облигаций — 10 лет с правом их досрочного погашения через 7 лет.



Ставка купонов по облигациям выпусков БО-5 и БО-6 определена в размере 8.9% годовых. Этот размер ставки — минимальный для российских корпоративных заемщиков, размещавших биржевые облигации на соответствующий срок с начала 2015 года.



Привлечённые в ходе размещения облигаций средства будут направлены на общекорпоративные цели Газпрома.



Организаторами размещения выпуска БО-5 выступили АО "Сбербанк КИБ", АО ВТБ Капитал, АО "Банк ГПБ", выпуска БО-6 — АО "Сбербанк КИБ" и АО "ВТБ Капитал".



В настоящее время на Московской Бирже также обращается два выпуска рублевых облигаций ООО "Газпром капитал" на общую сумму 15 млрд руб. Один из них на сумму 10 млрд руб. будет погашен сегодня, 16 февраля 2017 года.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома за девять месяцев 2016 года по РСБУ упала в 2 раза до 75.42 млрд руб. со 169.754 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка компании сократилась на 10.2% до 2.776 трлн руб. с 3.09 трлн руб. годом ранее.













"AK&M" от 16.02.2017