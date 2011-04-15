Роснефть начала бурение первой разведочной скважины на проекте Солимойнс

Rosneft Brasil (100% дочернее предприятие "Роснефти") приступило к бурению первой разведочной скважины в бассейне Солимойнс. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Таким образом, Роснефть начала реализацию нового этапа программы разведки в регионе Амазонки в качестве оператора проекта после приобретения в 2015 году доли PetroRio.



Компания намерена провести бурение и испытание скважин, а также оценку результатов бурения во II квартале 2017 года.



В рамках программы разведочного бурения Rosneft Brasil планирует пробурить не менее 4 скважин в целях получения ценных геологических данных для определения потенциала углеводородных ресурсов бассейна Солимойнс.



Проект Солимойнс закрепляет за Роснефтью статус оператора в Бразилии, стране со значительными перспективами развития углеводородных проектов как на суше, так и на шельфе. Роснефть продолжает оценивать возможности монетизации ресурсов проекта Солимойнс.



Проект Солимойнс включает 18 лицензионных участков на общей площади около 37 тыс. кв. км.



Роснефть и Petrobras подписали в июле 2014 года Меморандум о намерениях, который предусматривает детальную проработку опций монетизации газа в бассейне Солимойнс, создание рабочей группы и подготовку дорожной карты для проведения исследований. Анализ был завершен, в настоящий момент Rosneft Brasil совместно с заинтересованными сторонами региона Амазонки прорабатывает варианты монетизации ресурсов проекта.



В мае 2015 года Rosneft Brasil и PetroRio (ранее HRT Participacoes em Petroleo S.A.) заключили сделку по приобретению Rosneft Brasil 55% акционерного капитала в проекте Солимойнс. В результате закрытия сделки Rosneft Brasil получит контроль над 100% акций и статус оператора проекта.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 34.4 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль НК "Роснефть" за 9 месяцев 2016 года по МСФО упала на 57.3% до 129 млрд руб. Выручка сократилась на 11.4% до 3.503 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2016 года снизилась в 4 раза до 23.583 млрд руб. Выручка Роснефти за 9 месяцев 2016 года сократилась на 3.5% до 2.83 трлн руб. с 2.933 трлн руб. годом ранее. Валовая прибыль снизилась до 765.18 млрд руб. с 940.767 млрд руб.



"AK&M" от 16.02.2017