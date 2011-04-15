Предлагаемый ЦБ вариант санации российских банков будет более эффективным и дешёвым, Fitch

План Банка России по введению механизма рекапитализации санируемых российских банков за счёт взносов капитала будет более эффективным и менее дорогостоящим, чем действующая система дешевых кредитов от ЦБ. Об этом говорится в сообщении Fitch со ссылкой на отчёт "Санация российских банков".



"Мы полагаем, что новый механизм, введение которого ожидается во второй половине этого года, позволит снизить риск, связанный с приобретением санируемых банков слабыми инвесторами с намерением перевести в них свои плохие активы для улучшения собственного финансового положения, что часто влечет за собой дополнительные затраты на санацию для государства", - подчёркивают аналитики.



Согласно действующему режиму, санируемые банки не обязаны соблюдать нормативы, пока они не восстановят капитал за счет прибыли от инвестирования дешевых средств, полученных от ЦБ РФ. Это создает стимулы для слабых инвесторов приобретать санируемые банки и переводить в них плохие активы. Согласно предлагаемому варианту санации, регулятивный капитал банков будет восстанавливаться за счет взноса капитала, и они сразу должны будут соблюдать нормативы, что снизит к ним интерес со стороны слабых покупателей, полагает Fitch.



Введение законодательства об участии кредиторов в санации банков (bail-in) может еще больше снизить расходы для государства, хотя его реализация может быть отложена на период после 2017 года согласно недавним комментариям от первого заместителя председателя ЦБ РФ.



"Высокопоставленные чиновники из Министерства финансов и ЦБ ранее заявляли, что режим bail-in может распространяться на депозиты свыше 100 млн руб. Однако неясно, как bail-in будет действовать вместе с предлагаемым механизмом санации, хотя, по нашим базовым ожиданиям, основные государственные банки по-прежнему смогут рассчитывать на заблаговременную поддержку, а это означает, что понижения их рейтингов маловероятны", - говорится в сообщении.



Большинство финансовых проблем у банков, по мнению аналитиков, связаны со слабым качеством их активов, а масштаб проблем обычно выявляется только в последний момент. Меры ЦБ РФ по спасению банков на сегодня включают предоставление фондирования по низким ставкам и поиск инвесторов, готовых приобрести санируемые банки за незначительную цену.



"По нашему мнению, процедура выбора инвестора не является прозрачной, нет жестких требований к участию, а мониторинг за процессом санации является слабым. Даже более жесткие финансовые требования к инвесторам, введенные в апреле 2016 года, не позволили бы в прошлом избежать участия в санациях некоторых слабых инвесторов, которые впоследствии сами потеряли финансовую устойчивость", - сообщает Fitch.



Согласно анализу Fitch, 30 российских банков, в отношении которых в настоящее время применяется процедура санации, в большинстве случаев стоимость оказания поддержки банкам существенно превышает затраты на их ликвидацию.



"Мы оцениваем общее превышение приблизительно в 0.5 трлн руб. По нашему мнению, лоббирование со стороны кредиторов было фактором при принятии некоторых решений о спасении таких банков, поскольку большинство из них нельзя было назвать системно или регионально значимыми, так как их рыночные доли составляли менее 0.1%. Распространение господдержки на незастрахованных кредиторов создает неравные условия на рынке, а также влечет за собой их высокий аппетит к рискам", - говорится в сообщении.



Восстановление прибыльности банков, по мнению аналитиков, отстает от целевых показателей, поскольку снизившиеся рыночные ставки ограничивают заработок банков от размещения дешевого фондирования ЦБ РФ, что в свою очередь замедляет восполнение капитала. При предлагаемой новой системе восстановление капитала будет достигнуто одномоментно за счет взноса в капитал.



С 2014 года российские власти направили на поддержку банковского сектора 3.2 трлн руб., что эквивалентно 3.7% от оценочного размера ВВП за 2016 года.



Fitch не ожидает, что в краткосрочной перспективе потребуется дальнейшая значительная рекапитализация банковского сектора, однако расходы на санацию банков продолжат быть бременем для государства в свете продолжающейся чистки сектора.



"AK&M" от 16.02.2017