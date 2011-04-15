Integra LifeSciences готова приобрести нейрохирургический бизнес Johnson&Johnson за $1.05 млрд

Компания Integra LifeSciences Holdings 15 февраля объявила оферту на покупку бизнеса производства продуктов для нейрохирургии у Johnson & Johnson. Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Цена предложения составляет $1.05 млрд с оплатой денежными средствами.



Подразделение Codman Neurosurgery компании Johnson & Johnson специализируется на производстве товаров для интенсивной нейротерапии и оперативной нейрохирургии. Портфель разработок Integra включает решения для удаления тканей, восстановления твёрдой мозговой оболочки и стабилизации черепных тканей.



Как сообщила Johnson & Johnson, в периметр сделки не войдут решения для лечения сосудистых заболеваний головного мозга (направление Codman Neurovascular) и технологии транспортировки медикаментов внутри организма.



В случае принятия предложения Integra рассчитывает на увеличение дохода на акцию в этом году не менее чем на 22 цента за акцию (с учётом корректировок). Сделка может быть завершена в IV квартале этого года, сообщила J&J.



Для финансирования сделки Integra использует текущие денежные средства, текущие кредитные ресурсы, а также откроет новую приоритетную кредитную линию.



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