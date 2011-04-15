Банк России и Генпрокуратура подписали соглашение о взаимодействии, говорится в сообщении ЦБ.



Соглашение направлено на усиление работы в целях укрепления законности в кредитно-финансовой сфере, поддержания стабильности банковской системы и финансовых рынков, защиты интересов потребителей финансовых услуг, противодействия нелегальной деятельности организаций и граждан по предоставлению потребительских кредитов (займов), а также легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.



Сотрудничество Генпрокуратуры и ЦБ может проходить в формате совещаний, конференций, заседаний межведомственных рабочих групп, сверки статистических данных, а также взаимодействия специально созданных рабочих групп, отмечается в документе.





"AK&M" от 16.02.2017