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16/02/2017
13:21

Банк России и Генпрокуратура подписали соглашение о взаимодействии

Банк России и Генпрокуратура подписали соглашение о взаимодействии, говорится в сообщении ЦБ.

Соглашение направлено на усиление работы в целях укрепления законности в кредитно-финансовой сфере, поддержания стабильности банковской системы и финансовых рынков, защиты интересов потребителей финансовых услуг, противодействия нелегальной деятельности организаций и граждан по предоставлению потребительских кредитов (займов), а также легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Сотрудничество Генпрокуратуры и ЦБ может проходить в формате совещаний, конференций, заседаний межведомственных рабочих групп, сверки статистических данных, а также взаимодействия специально созданных рабочих групп, отмечается в документе.


"AK&M" от 16.02.2017
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