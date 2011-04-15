Кабмин утвердил положение о Единой государственной информационной системе соцобеспечения

Правительство РФ утвердило положение о Единой государственной информационной системе соцобеспечения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Положение о системе регламентирует правовые основы функционирования информационной системы, определяет принципы её создания, развития и эксплуатации.



Устанавливается, что для наполнения системы информацией будет обеспечено взаимодействие с информационными системами поставщиков информации, а также с Единой системой идентификации и аутентификации, единой системой межведомственного электронного взаимодействия, Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций), Единым государственным реестром записей гражданского состояния. Такое взаимодействие позволит в автоматическом режиме получать необходимые сведения для их размещения в системе.



Таким образом, будет обеспечена актуальность и полнота сведений обо всех мерах социальной защиты (поддержки), гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами, а также об их получателях и их правах на такие меры социальной защиты (поддержки).



Система будет создаваться в пределах средств, предусмотренных в бюджете Пенсионного фонда РФ на очередной финансовый год и на плановый период.





"AK&M" от 16.02.2017