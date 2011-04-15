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16/02/2017
13:48

Кабмин утвердил положение о Единой государственной информационной системе соцобеспечения

Правительство РФ утвердило положение о Единой государственной информационной системе соцобеспечения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Положение о системе регламентирует правовые основы функционирования информационной системы, определяет принципы её создания, развития и эксплуатации.

Устанавливается, что для наполнения системы информацией будет обеспечено взаимодействие с информационными системами поставщиков информации, а также с Единой системой идентификации и аутентификации, единой системой межведомственного электронного взаимодействия, Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций), Единым государственным реестром записей гражданского состояния. Такое взаимодействие позволит в автоматическом режиме получать необходимые сведения для их размещения в системе.

Таким образом, будет обеспечена актуальность и полнота сведений обо всех мерах социальной защиты (поддержки), гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами, а также об их получателях и их правах на такие меры социальной защиты (поддержки).

Система будет создаваться в пределах средств, предусмотренных в бюджете Пенсионного фонда РФ на очередной финансовый год и на плановый период.


"AK&M" от 16.02.2017
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