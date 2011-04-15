Верховный суд: спор между Google и ФАС должны рассматривать арбитражные суды

Верховный суд РФ подтвердил, что спор между корпорацией Google и ФАС должны рассматривать арбитражные суды. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Ранее, 1 декабря 2016 года, кассационная инстанция приняла решение передать дело антимонопольной службы в отношении компании в суд по интеллектуальным правам



При этом суд исходил из необходимости установить квалификацию соглашений Google в качестве лицензионных, либо в качестве соглашений о поставке и распространении товара.



ФАС оспорила это определение суда, так как решение и предписание антимонопольного ведомства вынесены по факту нарушения корпорацией Закона о защите конкуренции. ФАС не затрагивала вопросы исключительных прав Google на его интеллектуальную собственность. Предметом рассмотрения дела являлось продвижение Google своих приложений и сервисов, используя свою рыночную власть и доминирующее положение в отношении магазина приложений Google Play.



Арбитражный суд Московского округа 21 декабря 2016 года рассмотрел жалобу ФАС и подтвердил правильность доводов антимонопольной службы.



Компания Google оспорила это решение в Верховном Суде РФ, который подтвердил, что рассмотрение дела подлежит в арбитражном суде.



Следующее рассмотрение дела в кассационной инстанции состоится 28 февраля 2017 года.





"AK&M" от 16.02.2017