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16/02/2017
13:50

Верховный суд: спор между Google и ФАС должны рассматривать арбитражные суды

Верховный суд РФ подтвердил, что спор между корпорацией Google и ФАС должны рассматривать арбитражные суды. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

Ранее, 1 декабря 2016 года, кассационная инстанция приняла решение передать дело антимонопольной службы в отношении компании в суд по интеллектуальным правам

При этом суд исходил из необходимости установить квалификацию соглашений Google в качестве лицензионных, либо в качестве соглашений о поставке и распространении товара.

ФАС оспорила это определение суда, так как решение и предписание антимонопольного ведомства вынесены по факту нарушения корпорацией Закона о защите конкуренции. ФАС не затрагивала вопросы исключительных прав Google на его интеллектуальную собственность. Предметом рассмотрения дела являлось продвижение Google своих приложений и сервисов, используя свою рыночную власть и доминирующее положение в отношении магазина приложений Google Play.

Арбитражный суд Московского округа 21 декабря 2016 года рассмотрел жалобу ФАС и подтвердил правильность доводов антимонопольной службы.

Компания Google оспорила это решение в Верховном Суде РФ, который подтвердил, что рассмотрение дела подлежит в арбитражном суде.

Следующее рассмотрение дела в кассационной инстанции состоится 28 февраля 2017 года.


"AK&M" от 16.02.2017
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