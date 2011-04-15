НЛМК США рефинансировал кредит на $250 млн

НЛМК США, американский дивизион международной Группы НЛМК, рефинансировал выданную в 2011 году кредитную линию на сумму $250 млн. Новая возобновляемая кредитная линия предоставлена на 4 года на финансирование оборотного капитала и на общие корпоративные цели, говорится в сообщении НЛМК.



Заемщиками по кредиту являются предприятия NLMK Indiana, NLMK Pennsylvania и Sharon Coating, а также трейдинговая компания NLMK North America Plate. Координатором, букраннером, кредитным агентом и агентом по обеспечению выступил Bank of America, в сделке также приняли участие банки J.P. Morgan, Citibank.



Кредит обеспечен залогом дебиторской задолженности и запасами предприятий НЛМК США, а также поручительством ПАО "НЛМК".



Дивизион НЛМК США входит в пятерку крупнейших производителей металлопродукции в США. Он включает предприятия NLMK Indiana, NLMK Pennsylvania и Sharon Coating. Выпускает стальные заготовки, горячекатаный, холоднокатаный и оцинкованный прокат. Производственные мощности НЛМК США по выплавке стали составляют около 0.8 млн т, по производству готового проката - около 2.9 млн т. В 2016 году продажи дивизиона на фоне высокого спроса со стороны ключевых потребителей выросли на 3% до 1.8 млн т.



Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.



Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.



Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн т в год.



Чистая прибыль НЛМК за 9 месяцев 2016 года по МСФО упала на 29.5% до $630.1 млн с $893.3 млн годом ранее. Выручка НЛМК упала на 11% до $5.671 млрд в связи со снижением средних цен на металлопродукцию. При этом продажи группы выросли на 2% до 12.3 млн т.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" за первое полугодие 2016 года по РСБУ снизилась на 22.59% до 24.039 млрд руб. с 31.185 млрд руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 2.83% до 158.883 млрд руб. со 163.506 млрд руб., прибыль от продаж - на 35.71% до 23.071 млрд руб. с 35.885 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 24.01% до 28.978 млрд руб. с 38.136 млрд руб.



"AK&M" от 16.02.2017