Датский медиахолдинг "Интернешнл Эгмонт Холдинг" продал 100% акций издательства "Эгмонт Россия"

Датский медиахолдинг "Интернешнл Эгмонт Холдинг" продал 100% акций детского издательства "Эгмот Россия". Об этом сообщает газета "Коммерсант".



Теперь издательство принадлежит трём физическим лицам: Льву Елину (у него 66.8% акций) и членам совета директоров компании Олегу Вишнякову и Андрею Кочарову. Сумма сделки не называется, но Л.Елин подтвердил, что она была несколько меньше 10 млн евро.



Новые владельцы издательства "Эгмонт Россия" планируют увеличить портфель российских журналов.



Датский медиахолдинг "Интернешнл Эгмонт Холдинг" пришёл на российский рынок в 1989 году. Согласно закону о СМИ, с 2016 года доля иностранного владения в медиахолдинге не должна превышать 20%. Чтобы соблюсти требования закона, в 2015 году "Эгмонт" начал выводить журнальный бизнес в отдельное юрлицо. Новую компанию возглавил главный редактор "Эгмонта" Михаил Морозов.



Но процесс не был завершён, и датская компания решила выйти из российского бизнеса, говорит Лев Елин. "Датчанам не нравилась ситуация с созданием промежуточной компании,- объясняет он.- Это была бы и потеря контроля, и противоречило бизнес-принципам "Эгмонта".



"Эгмонт" выпускает 40 журналов и 1200 наименований книг в год. Издательство, по оценке Л.Елина занимает 75% детского журнального рынка и входит в тройку лидеров. В портфеле издательства девять российских журналов. Выручка "Эгмонта" в 2016 году составила 1.4 млрд руб.





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