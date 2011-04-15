Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/02/2017
15:14

Датский медиахолдинг "Интернешнл Эгмонт Холдинг" продал 100% акций издательства "Эгмонт Россия"

Датский медиахолдинг "Интернешнл Эгмонт Холдинг" продал 100% акций детского издательства "Эгмот Россия". Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Теперь издательство принадлежит трём физическим лицам: Льву Елину (у него 66.8% акций) и членам совета директоров компании Олегу Вишнякову и Андрею Кочарову. Сумма сделки не называется, но Л.Елин подтвердил, что она была несколько меньше 10 млн евро.

Новые владельцы издательства "Эгмонт Россия" планируют увеличить портфель российских журналов.

Датский медиахолдинг "Интернешнл Эгмонт Холдинг" пришёл на российский рынок в 1989 году. Согласно закону о СМИ, с 2016 года доля иностранного владения в медиахолдинге не должна превышать 20%. Чтобы соблюсти требования закона, в 2015 году "Эгмонт" начал выводить журнальный бизнес в отдельное юрлицо. Новую компанию возглавил главный редактор "Эгмонта" Михаил Морозов.

Но процесс не был завершён, и датская компания решила выйти из российского бизнеса, говорит Лев Елин. "Датчанам не нравилась ситуация с созданием промежуточной компании,- объясняет он.- Это была бы и потеря контроля, и противоречило бизнес-принципам "Эгмонта".

"Эгмонт" выпускает 40 журналов и 1200 наименований книг в год. Издательство, по оценке Л.Елина занимает 75% детского журнального рынка и входит в тройку лидеров. В портфеле издательства девять российских журналов. Выручка "Эгмонта" в 2016 году составила 1.4 млрд руб.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100