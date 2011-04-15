Московская Биржа усовершенствовала систему мониторинга торгов, используемую для выявления нестандартных операций. Об этом говорится в сообщении биржи.



Система обеспечивает возможность мониторинга и контроля операций, имеющих признаки использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в частности: взаимных сделок, направленных на создание искусственной торговой активности финансового инструмента и иностранной валюты; сделок, направленных на отмывание денежных средств; сделок, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок.



В систему мониторинга добавлены новые критерии для выявления подозрительных операций, имеющих признаки использования недобросовестных практик алгоритмической торговли, а также использования инсайдерской информации, связанной с изменением объема и состава портфелей клиентов до или после новостных событий и цен на финансовые инструменты.



Ежедневно системой мониторинга выявляется несколько сотен нестандартных операций. В соответствии с существующей процедурой все выявленные операции анализируются на наличие признаков использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, результаты этой работы направляются в Банк России.





"AK&M" от 16.02.2017