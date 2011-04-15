Дайджест газеты "Ведомости" от 17 февраля 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 17 февраля 2017 года.







ВНЕШПРОМБАНК ПОСТУПАЕТ В БЮДЖЕТ



Кредиторы Внешпромбанка могут не вернуть ничего: крах принес банку бумажную прибыль и ФНС требует с него 7 млрд руб. налога - больше, чем АСВ удалось собрать в конкурсную массу.



Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий Внешпромбанка обратилось в московский арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения Межрайонной инспекции ФНС N 50 по г. Москве, которое обязывает банк уплатить недоимку по налогу на прибыль в размере 7,1 млрд руб. и 464 млн руб. пени. В качестве обеспечительных мер АСВ просит приостановить действие решения ИФНС. Это третья попытка АСВ добиться обеспечительных мер, но всякий раз агентство получало отказ, последний - 13 февраля. Суд счел, что АСВ не привело достоверных и допустимых доказательств того, что без обеспечительных мер будет причинен ущерб должнику и его кредиторам, следует из определения суда.





ПОЛНЫЙ РЕМОНТ ПРИДЕТ ЧЕРЕЗ ГОД



Реформа ОСАГО снова откладывается: переход на натуральное возмещение ущерба по ОСАГО начнется с токсичных регионов и, если затея оправдается, распространится на всю страну с 2018 г.Депутаты обсуждают возможность перенести реформу ОСАГО на 1 января 2018 г., рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и подтвердил представитель ЦБ. Это компромисс по итогам согласования законопроекта, говорит представитель регулятора: ЦБ получит право в этом году определить проблемные регионы, где будет введен приоритет ремонта, а с 2018 г. система будет распространена на всю страну. Изначально ЦБ считал, что реформу нужно проводить по всей России - и как можно скорее, напоминает он. Если не принять дополнительных мер, в 2017 г. ОСАГО может стать в целом убыточным, говорила в среду сенаторам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.





"ЛЕНТА" ВПРЯГАЕТСЯ В ТРОЙКУ



"Лента" намерена в ближайшие четыре года войти в тройку лидеров продовольственной торговли в России. Для этого ей предстоит обогнать "Ашан" и "Дикси".



Крупный российский продовольственный ритейлер "Лента" заявил о намерении до конца 2020 г. войти в тройку крупнейших сетей. Это позволит "получить максимум преимуществ от поставщиков и экономии масштаба в фиксированных расходах", говорится в материалах компании, представленных во время встречи с инвесторами в Лондоне.



Как уточнил представитель "Ленты", речь идет о позиции игрока N 3 на рынке среди всех ритейлеров, не только российских. Сейчас "Лента" замыкает пятерку крупнейших продавцов продуктов питания в стране, незначительно уступая группе "Дикси", и заметно отстает от ритейлера N 3 - французской Auchan. До 2020 г. торговые площади ритейлера согласно представленному плану должны удвоиться.





ЛИШНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ



Построенные в России за последние несколько лет энергоблоки плохо используются. Большая их часть загружена не более чем на половину мощности."Совет рынка" посчитал, как используется мощность энергообъектов, построенных с 2008-2009 гг. по договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Как следует из презентации "Совета рынка", с которой ознакомились "Ведомости", на конец 2016 г. программа ДПМ была практически завершена, было введено 89% предусмотренных ею мощностей. Построены 77 энергообъектов общей мощностью 19,5 ГВт, модернизированы 44 объекта мощностью 7,1 ГВт.



Наиболее загружены газовые энергоблоки в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал). Они загружены на 69% мощности. Угольные - на 34%. Во второй ценовой зоне (Сибирь) газовые и угольные блоки загружены соответственно на 19 и 12%.





ИНВЕСТОРЫ ВСПОМНИЛИ О ШАРИАТЕ



Инвесторы вспомнили о нормах шариата. Инвестирование по правилам ислама принципиально отличается от обычного лишь подходом, но не доходностью.В последнее время клиенты инвестконсультантов стали чаще просить помощи в организации инвестирования за рубежом, не противоречащего принципам ислама. Один из них - житель Татарстана - начал размещать капитал в зарубежные фонды еще семь лет назад. Но лишь теперь, углубившись в веру, задумался о том, насколько то, что он делает, приемлемо для мусульман. Поэтому он попросил подобрать ему правильные активы, удовлетворяющие требованиям шариата.



Сама концепция исламских инвестиций появилась довольно давно - в 60-х гг. прошлого века. Религиозные нормы требуют от мусульман отказаться от кредитования, инструментов с фиксированной денежной доходностью, в частности облигаций. Также нельзя инвестировать в производные финансовые инструменты без поставки актива. При этом приобретение акций мусульманам разрешено, если, конечно, выпустившие их компании живут и работают с соблюдением исламских традиций. Например, не производят и не реализуют алкоголь.





ЗАБЫТЬ ПРО ДОЛЛАР



Финансовые консультанты остерегают от продажи валюты.Жители страны за последние три года вроде бы привыкли к "американским горкам" на валютном рынке. И все же каждый раз когда курс рубля рушится или взлетает, как в феврале на 6-7%, тянет в банк или обменник. Как нужно вести себя в таких ситуаций?



С начала февраля доллар и евро пикируют вниз на радость тем, кто хранит накопления в рублях. Всего за полмесяца сбережения в долларах обесценились почти на 5,8%, в евро - на 7,7% без видимых на то причин и при практических стабильных ценах на нефть.





РЕВОЛЮЦИЯ И ВОЙНА



Какую роль в революции 1917 г. сыграла неготовность России к войне нового типа.



Центральным фактором Русской революции 1917 г. и последующих преобразований в России была Первая мировая война. Война подготовила как объективные, так и субъективные причины революции.



В состав русской армии входила самая дееспособная часть населения, 15 млн мужчин работоспособного возраста. Русская армия (как и другие участники Первой мировой) испытала влияние небывалой войны - индустриальной, массовой, тотальной. От прошлых войн ее отличал громадный размах военных действий - от Черного до Балтийского моря. Воздействие на воюющего человека осуществлялось на земле, на воде, под водой, в воздухе, под землей и в "четвертом измерении" - в виде пропаганды. Военные действия носили производственный характер, передовая походила на "строительную площадку", а воин превращался в "рабочего войны".





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 17.02.2017