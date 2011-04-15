Дайджест газеты "Коммерсант" от 17 февраля 2017 года



ПИТАЙ КИТАЙ

РОССИЯ ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ МАРШРУТЫ ЭКСПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ



В марте Россия впервые отправит контейнерный поезд с экспортным продовольствием из европейской части страны в Китай. Это попытка как расширить экспорт продукции российского агропрома, так и решить проблему обратной загрузки контейнеров, идущих в Китай порожними. По цене железнодорожные перевозки уже сближаются с морскими, но по срокам доставки железная дорога выигрывает как минимум вдвое. Однако экспорту пока препятствуют высокие тарифы, в том числе в КНР.





ВЗЫСКАТЕЛИ НАЧАЛИ ПОГЛОЩАТЬ

КОЛЛЕКТОРСКИЕ АГЕНТСТВА УКРУПНЯЮТСЯ СЛИЯНИЕМ



На коллекторском рынке после долгого перерыва возобновились сделки M&А. По данным "Ъ", владелец коллекторского агентства АКФ и экс-управляющий активами Виктора Пинчука Вадим Арсеньев купил агентство "Руссколлектор" и в перспективе намерен объединить их. С одной стороны, за последний год условия работы коллекторов стали значительно сложнее из-за принятия профильного закона, с другой - сейчас удачное время, чтобы купить хорошую компанию с большим дисконтом, отмечают эксперты.







ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО РАСКРЫЛИ ПО ГАРАЖНЫМ СЛЕДАМ

ЗАКОНЧЕНО ДЕЛО КИЛЛЕРА-ОРДЕНОНОСЦА



Как стало известно "Ъ", ГСУ СКР по Московской области завершило расследование убийства бизнесмена Николая Мартынова, застреленного два года назад в подмосковной Икше. Преступление, по версии следствия, заказал деловой партнер господина Мартынова, подрядивший на роль киллера Геннадия Коротенко, отставного полковника ГРУ, являющегося сейчас сотником Волжского казачьего войска. Друзья не верят в причастность ветерана, отмеченного десятком боевых наград, к заказному убийству. По их версии, тот действительно не расставался с пистолетом Макарова, но использовал оружие только для охраны бизнесменов и садовых участков.





"ЗАКОНУ ЯРОВОЙ" НЕ ПОМОГЛИ УТОЧНЕНИЯ

СОВЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НЕ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТЫ МИНКОМСВЯЗИ



Экспертный совет при правительстве раскритиковал проекты нормативных актов, разработанных Минкомсвязью для реализации "закона Яровой". Множество технических вопросов к организации сбора и хранения информации, от решения которых зависят будущие расходы операторов связи, так и остались неуточненными, считают эксперты. Сами операторы предлагают сначала протестировать работу системы, а реалистичной датой вступления закона в силу называют 2023 год.





ОТЧЕТНОСТЬ ПО УСКОРЕННЫМ СТАНДАРТАМ

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НПФ МОГУТ ВСТУПИТЬ В СИЛУ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ



Банк России ужесточает требования к отчетности негосударственных пенсионных фондов. Согласно новому указанию регулятора НПФ будут не только отчитываться о сделках со связанными лицами и составе инвестиционного портфеля, но и предоставлять подробную информацию по обязательствам перед клиентами. Документ может вступить в силу в ближайший месяц.





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"AK&M" от 17.02.2017