Газпром с 1 по 15 февраля увеличил экспорт газа в Германию на 37%. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам встречи председателя правления компании Алексея Миллера и министра экономики и энергетики ФРГ Бригитты Цюприс.



Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.



В частности, речь шла об экспорте российского газа в Германию. Было отмечено, что в 2016 году Газпром поставил на немецкий рынок рекордный объем газа - 49.8 млрд куб. м. В начале 2017 года спрос продолжает уверенно расти. В январе объём экспорта увеличился на 23.2%, а с 1 по 15 февраля - на 37% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.



А.Миллер и Б.Цюприс обсудили маршруты поставок российского газа в Европу. Особое внимание было уделено проекту "Северный поток - 2". Бестранзитные поставки газа через Балтийское море высоко востребованы потребителями. Так, в январе 2017 года действующий газопровод "Северный поток" работал с максимальной загрузкой, превышающей его проектные объёмы.



Газопровод "Северный поток - 2" позволит в два раза увеличить объем экспорта российского газа на европейский рынок через Балтийское море, что особенно важно, учитывая растущий спрос на газ и снижение собственной добычи в Европе. Отмечено, что это коммерческий проект, основными преимуществами которого являются надежность, технологичность, экономическая эффективность и экологичность.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома за девять месяцев 2016 года по РСБУ упала в 2 раза до 75.42 млрд руб. со 169.754 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка компании сократилась на 10.2% до 2.776 трлн руб. с 3.09 трлн руб. годом ранее.



"AK&M" от 17.02.2017