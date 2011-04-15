НК "Роснефть" и Транснефть заключили договор об оказании услуг по транспортировке нефти в 2017 году. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Согласно договору Транснефть окажет услуги по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам в объёме 180.346 млн т.



Размер сделки в денежном выражении не определен, так как зависит от тарифа на транспортировку нефти, количества транспортируемой нефти и маршрута транспортировки.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль НК "Роснефть" за 9 месяцев 2016 года по МСФО упала на 57.3% до 129 млрд руб. Выручка сократилась на 11.4% до 3.503 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2016 года снизилась в 4 раза до 23.583 млрд руб. Выручка Роснефти за 9 месяцев 2016 года сократилась на 3.5% до 2.83 трлн руб. с 2.933 трлн руб. годом ранее. Валовая прибыль снизилась до 765.18 млрд руб. с 940.767 млрд руб.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.102 млн руб., выпущено 5546847 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Государство владеет 78.1057% (100% голосующих) акций Транснефти. Привилегированные акции принадлежат частным лицам.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 9 месяцев 2016 года по МСФО выросла на 35.77% до 182.564 млрд руб. со 134.463 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка увеличилась на 3.12% до 629.048 млрд руб. с 610.016 млрд руб., операционная прибыль - на 2.33% до 206.102 млрд руб. с 201.416 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 40.8% до 231.004 млрд руб. со 164.06 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Транснефти за 9 месяцев 2016 года по РСБУ увеличилась в 2.4 раза до 19.987 млрд руб. с 8.332 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка выросла на 5.6% до 596.536 млрд руб. с 564.898 млрд руб., прибыль от продаж - в 4.69 раза до 33.962 млрд руб. с 7.234 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 24.371 млрд руб. против убытка в 2.668 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 17.02.2017