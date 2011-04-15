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17/02/2017
10:39

Правительство выдало лицензию на крупнейшее в России золотое месторождение "Сухой Лог"

Председатель Правительства Дмитрий Медведев утвердил результаты аукциона на разработку месторождения "Сухой Лог". Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

"Подписанным распоряжением утверждаются результаты аукциона, в котором участвовали компании "Золото Бодайбо" и "СЛ Золото". "СЛ Золото" предоставлено право пользования участком недр федерального значения, включающим месторождение "Сухой Лог", расположенным на территории Иркутской области, для разведки и добычи золота и серебра", - говорится в пояснительной записке к распоряжению Д.Медведева.

Напомним, что совместное предприятие "Полюса" и Ростеха - "СЛ Золото" - выиграло лицензию на месторождение Сухой Лог в январе 2017 года. "СЛ Золото" предложило за лицензию 9.406 млрд руб.

Месторождение Сухой Лог расположено в пределах Бодайбинского района Иркутской области. Расстояние до областного центра составляет 850 км. По предварительным оценкам, Сухой Лог - крупнейшее месторождение золотосодержащих руд в России: на него приходится 28% от всех запасов золота в стране. Однако большие запасы компенсируются низким средним содержанием золота в руде.


"AK&M" от 17.02.2017
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