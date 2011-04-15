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17/02/2017
11:06

Акционеры Time Warner одобрили слияние компании с AT&T

Акционеры Time Warner 15 февраля проголосовали в пользу слияния с компанией AT&T. Об этом сообщает USA Today.

На внеочередном собрании владельцы 78% выпущенных обыкновенных акций проголосовали за сделку.

В результате крупнейшей сделки стоимостью $85.4 млрд, компании, создающие развлекательный контент (HBO, CNN и Warner Bros. studio) объединятся с активами AT&T - проводные и беспроводные сети, а также DirecTV.

Минюст США в настоящее время проводит изучение заявленного слияния. Об этом рассказал генеральный директор AT&T Рэндал Стивенсон в интервью CNBC на прошлой неделе, добавив, что ожидает завершения сделки к концу года. AT&T и Time Warner не являются конкурентами, поэтому сделка квалифицируется как вертикальная интеграция и не должна вызвать особой озабоченности регуляторных органов.

Однако во время президентской компании в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, критиковал сделку, указывая на потенциальное сосредоточение слишком больших рыночных ресурсов в одной компании. Напомним, что AT&T является крупнейшим провайдером платного телевидения в США, имеющим свыше 25 млн подписчиков.

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