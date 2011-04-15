Ежемесячная посещаемость Единого портала госуслуг в 2016 году достигла 33.5 млн

Пользователи в 2016 году ежемесячно посещали Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 33.5 млн раз. Об этом сообщило Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.



За весь прошедший год пользователи ЕПГУ заказали 380 млн услуг на сумму 7.9 млрд руб., что почти в три раза превысило объём платежей в 2015 году.



Самыми популярными услугами стали проверка судебной и налоговой задолженностей, а также штрафов ГИБДД, заказ выписки с индивидуального лицевого счета в ПФР, регистрация автотранспортных средств, получение водительских удостоверений, оформление загранпаспорта и выдача справок о наличии или отсутствии судимости. При этом по всем приоритетным транзакционным услугам, таким как регистрация автомототранспортных средств, получение водительского удостоверения, оформление паспорта гражданина РФ и загранпаспорта, регистрация по месту жительства или пребывания, выдача разрешений на ношение и хранение охотничьего и травматического оружия, наблюдается двукратный рост числа заявлений в электронном виде.



В 2016 году пользователи ЕПГУ совершили 7.4 млн успешных платежей на общую сумму 7.9 млрд руб., что почти в три раза превысило показатель 2015 года, когда было совершено на 2.6 млн платежей на общую сумму 2.9 млрд руб. В 2014 году эти показатели составляли 918 тыс. и 780 млн руб., соответственно.



Напомним, что количество зарегистрированных пользователей на Едином портале госуслуг уже достигло 40 млн человек. И это каждый второй пользователь российского сегмента интернета. За прошедший год у ЕПГУ появились почти 18 млн новых пользователей. Ежемесячный прирост составлял от 800 тыс. до 2.4 млн человек.





"AK&M" от 17.02.2017