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17/02/2017
11:36

Россия полностью погасит внешние долги СССР в 2017 году

Россия полностью погасит внешние долги СССР в 2017 году, сообщает газета "Известия".

Последний транш — Боснии и Герцеговине — будет выплачен в ближайшие месяцы.

Как рассказал источник в Правительстве, соглашение о погашении последнего долга на $125.2 млн готово и ожидает подписания. По его оценке, подписание может состояться в ближайшие месяцы, а само погашение будет осуществлено до лета. В Минфине подтвердили, что долг СССР будет урегулирован до конца этого года.

На прошлой неделе Минфин сообщил о погашении долга перед Македонией на $60.6 млн и отметил, что на текущий момент единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остаётся Босния и Герцеговина.

Странам Парижского клуба Россия погасила кредиты ещё в 2006 году, хотя могла это делать по условиям соглашений ещё почти сто лет — до 2115 года, отметил эксперт.

По данным Центробанка, на 1 октября прошлого года российский государственный внешний долг составлял $38.6 млрд, частного сектора — $256 млрд. Российский Минфин в последние годы на фоне санкций принял решение больше занимать внутри страны. Таким образом, доля номинированного в рублях долга будет расти по сравнению с валютным.






"AK&M" от 17.02.2017
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