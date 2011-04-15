Россия полностью погасит внешние долги СССР в 2017 году, сообщает газета "Известия".



Последний транш — Боснии и Герцеговине — будет выплачен в ближайшие месяцы.



Как рассказал источник в Правительстве, соглашение о погашении последнего долга на $125.2 млн готово и ожидает подписания. По его оценке, подписание может состояться в ближайшие месяцы, а само погашение будет осуществлено до лета. В Минфине подтвердили, что долг СССР будет урегулирован до конца этого года.



На прошлой неделе Минфин сообщил о погашении долга перед Македонией на $60.6 млн и отметил, что на текущий момент единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остаётся Босния и Герцеговина.



Странам Парижского клуба Россия погасила кредиты ещё в 2006 году, хотя могла это делать по условиям соглашений ещё почти сто лет — до 2115 года, отметил эксперт.



По данным Центробанка, на 1 октября прошлого года российский государственный внешний долг составлял $38.6 млрд, частного сектора — $256 млрд. Российский Минфин в последние годы на фоне санкций принял решение больше занимать внутри страны. Таким образом, доля номинированного в рублях долга будет расти по сравнению с валютным.













"AK&M" от 17.02.2017