Национальный расчётный депозитарий (НРД) завершил оценку соответствия принципам для инфраструктур финансового рынка CPMI-IOSCO. Об этом говорится в сообщении НРД.



По сравнению c результатами предыдущей оценки зафиксирована положительная динамика соответствия НРД трём принципам: "Денежные расчёты", "Депозитарный и инвестиционный риск" и "Многоуровневая структура участия". Оценка соответствия остальным принципам сохранилась на прежнем уровне. Инфраструктуры обязаны проводить регулярную самооценку для установления уровня соблюдения принципов на основании Рекомендаций по раскрытию и методологии оценки.



Результаты проведённого анализа показали, что НРД в целом соблюдает принципы для инфраструктур финансового рынка. Из 24 принципов 14 НРД соблюдает в полной мере, 6 - в целом, 4 принципа к деятельности НРД неприменимы. Принципов, которые НРД не соблюдает, нет.



Руководствуясь рекомендациями Комитета по платёжным системам и рыночным инфраструктурам (СPMI) и Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), а также Банка России, НРД на регулярной основе проводит оценку соответствия своей деятельности требованиям и рекомендациям, изложенным в Принципах и раскрывает результаты на своем сайте.



В 2016 году Банк международных расчётов присвоил российской финансовой инфраструктуре наивысший рейтинг по итогам мониторинга формирования законодательных основ деятельности развитых и развивающихся финансовых рынков мира. В соответствии с результатами мониторинга российская финансовая инфраструктура получила наивысший рейтинг 4-го уровня наряду с такими странами, как Германия, Франция, Великобритания, Гонконг и Сингапур.



Мониторинг Банка международных расчётов подробно анализирует законодательные основы деятельности центрального депозитария, репозитариев и центральных контрагентов, которые обеспечивают соответствие функционирования российского рынка международным принципам CPMI-IOSCO.



Инфраструктуры финансового рынка (ИФР), обеспечивающие проведение клиринга, расчетов и учета денежных и других финансовых трансакций, играют большую роль в создании необходимых условий для поддержания финансовой стабильности. Однако ИФР также могут нести значительные риски и стать источником неблагоприятного влияния на финансовую систему, особенно в периоды кризисов на рынке. Несмотря на то что инфраструктурные институты функционировали без сбоев во время последнего кризиса, в ходе событий были выявлены важные уроки для эффективного управления рисками. Наряду с опытом внедрения существующих международных стандартов это привело Комитет по платежным системам и рыночным инфраструктурам (CPMI) и Технический комитет Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) к пересмотру и обновлению стандартов для ИФР. Все члены CPMI и IOSCO планируют полное внедрение и применение обновленных стандартов в инфраструктурах соответствующих юрисдикций.



В апреле 2012 года Банк международных расчетов (Bank for International Settlements) и Международная организация комиссий по ценным бумагам опубликовали Принципы для инфраструктур финансового рынка (CPMI-IOSCO "Principles for Financial Market Infrastructures"). Основной целью этих принципов является установление эффективных внутренних процедур оценки поддержания финансовой стабильности, бесперебойности функционирования, надлежащего риск-менеджмента инфраструктуры финансового рынка, что соответствует интересам собственников, участников, клиентов и сотрудников такой инфраструктуры финансового рынка.



Комитет по платежным системам и рыночным инфраструктурам (CPMI) является частью Банка международных расчетов. CPMI - организация, устанавливающая стандарты для платежных и клиринговых систем, а также систем расчетов по ценным бумагам. Кроме того, CPMI работает в качестве форума для центральных банков, позволяющего отслеживать и анализировать развитие национальных платежных, клиринговых и расчетных систем, а также трансграничных и мультивалютных систем расчетов.



Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) развивает, внедряет и способствует соблюдению международных стандартов регулирования рынков ценных бумаг, а также работает вместе с G20 и Советом по финансовой стабильности над проведением глобальной реформы регулирования. Организации, входящие в IOSCO, регулируют более 95% мирового рынка ценных бумаг.



Национальный расчётный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария Российской Федерации, входит в группу "Московская Биржа". НРД учреждён 27 июня 1996 года. Объём ценных бумаг на хранении на 31 октября 2016 года составил 33.5 трлн руб. НРД признан Банком России системно значимым центральным депозитарием, системно значимым расчётным депозитарием и системно значимым репозитарием.



"AK&M" от 17.02.2017