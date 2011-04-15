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17/02/2017
13:06

Регионам может быть разрешено ограничивать торговлю алкоголем

В Госдуму поступил законопроект "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", инициированный Мосгордумой.

В проекте предлагается уточнить полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по установлению дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции и отдельных её видов, включая ограничения времени и мест розничной продажи, а также полный запрет на её розничную продажу.

Свою инициативу депутаты Мосгордумы объясняют негативным влиянием потребления алкогольной продукции, приводящим к значительному снижению уровня средней продолжительности жизни и росту преждевременной смертности населения.

Отмечая рост потребления слабоалкогольных тонизирующих напитков в основном за счет подростков и женщин детородного возраста, депутаты указывают: "В настоящее время все энергетические напитки полностью запрещены в Дании, Турции, Норвегии, Уругвае и Исландии, а также в некоторых штатах США, в большинстве стран Евросоюза, где энергетики не запрещены, введены законодательные ограничения на их продажу, в первую очередь для несовершеннолетних".

По состоянию на 1 февраля 2017 года в 55 субъектах РФ приняты законы, запрещающие розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков на их территориях, в 4 субъектах приняты законы, вводящие ограничения на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков на их территориях, и в 6 субъектах запрет на их розничную продажу установлен постановлениями органов исполнительной власти.

Поскольку по вопросу регулирования субъектами РФ отдельных видов алкогольной продукции имеется неоднозначная судебная практика, в законопроекте предлагается уточнить нормы федерального законодательства в части полномочий субъектов РФ по установлению ограничений розничной продажи алкогольной продукции.


"AK&M" от 17.02.2017
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