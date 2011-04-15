Регионам может быть разрешено ограничивать торговлю алкоголем

В Госдуму поступил законопроект "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", инициированный Мосгордумой.



В проекте предлагается уточнить полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по установлению дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции и отдельных её видов, включая ограничения времени и мест розничной продажи, а также полный запрет на её розничную продажу.



Свою инициативу депутаты Мосгордумы объясняют негативным влиянием потребления алкогольной продукции, приводящим к значительному снижению уровня средней продолжительности жизни и росту преждевременной смертности населения.



Отмечая рост потребления слабоалкогольных тонизирующих напитков в основном за счет подростков и женщин детородного возраста, депутаты указывают: "В настоящее время все энергетические напитки полностью запрещены в Дании, Турции, Норвегии, Уругвае и Исландии, а также в некоторых штатах США, в большинстве стран Евросоюза, где энергетики не запрещены, введены законодательные ограничения на их продажу, в первую очередь для несовершеннолетних".



По состоянию на 1 февраля 2017 года в 55 субъектах РФ приняты законы, запрещающие розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков на их территориях, в 4 субъектах приняты законы, вводящие ограничения на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков на их территориях, и в 6 субъектах запрет на их розничную продажу установлен постановлениями органов исполнительной власти.



Поскольку по вопросу регулирования субъектами РФ отдельных видов алкогольной продукции имеется неоднозначная судебная практика, в законопроекте предлагается уточнить нормы федерального законодательства в части полномочий субъектов РФ по установлению ограничений розничной продажи алкогольной продукции.





"AK&M" от 17.02.2017