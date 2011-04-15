Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/02/2017
13:34

На СЭФ-2017 планируется обсудить особенности цифровой экономики

В Курске состоялось заседание оргкомитета по подготовке к Среднерусскому экономическому форуму-2017. Об этом сообщает региональное информационное агентство "Курск".

Мероприятие состоится 16 июня. Главной темой СЭФ станет "Современная экономика в цифровом пространстве".

"Нет сомнения в том, что наша страна движется к созданию информационного общества. Этот процесс ускоряется, и экономика принимает черты электронного и цифрового характера - совершенно нового направления в этой сфере, - отметила генеральный директор информационного агентства AK&M, которое является партнёром по подготовке мероприятия, Зоя Ларькина. - Такая цифровая экономика даёт беспрецедентный рост производительности труда и эффективности производства. Однако, двигаясь по этому пути, важно понимать возможные риски - в частности возможность роста безработицы и ликвидации ряда профессий".

Подробно обсудить все эти вопросы участники СЭФ смогут на дискуссионных площадках - на форуме будет организовано восемь круглых столов. К мероприятию планируется привлечь представителей федеральных министерств и ведомств, общественных и коммерческих организаций, а также представителей крупных предприятий и организаций Курской области и соседних регионов.


"AK&M" от 17.02.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100