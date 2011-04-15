На СЭФ-2017 планируется обсудить особенности цифровой экономики

В Курске состоялось заседание оргкомитета по подготовке к Среднерусскому экономическому форуму-2017. Об этом сообщает региональное информационное агентство "Курск".



Мероприятие состоится 16 июня. Главной темой СЭФ станет "Современная экономика в цифровом пространстве".



"Нет сомнения в том, что наша страна движется к созданию информационного общества. Этот процесс ускоряется, и экономика принимает черты электронного и цифрового характера - совершенно нового направления в этой сфере, - отметила генеральный директор информационного агентства AK&M, которое является партнёром по подготовке мероприятия, Зоя Ларькина. - Такая цифровая экономика даёт беспрецедентный рост производительности труда и эффективности производства. Однако, двигаясь по этому пути, важно понимать возможные риски - в частности возможность роста безработицы и ликвидации ряда профессий".



Подробно обсудить все эти вопросы участники СЭФ смогут на дискуссионных площадках - на форуме будет организовано восемь круглых столов. К мероприятию планируется привлечь представителей федеральных министерств и ведомств, общественных и коммерческих организаций, а также представителей крупных предприятий и организаций Курской области и соседних регионов.





"AK&M" от 17.02.2017