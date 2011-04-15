Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам на 1.1 п.п

Сбербанк с 20 февраля 2017 года снижает ставки по ипотеке в среднем на 1.1 п.п. Об этом говорится в сообщении банка.



Ставка в случае приобретения недвижимости у застройщиков составит 10.9%, при покупке жилья на вторичном рынке 10.75-12.25%.



Кроме того, существенно упрощена линейка ставок по жилищным кредитам. Ставка теперь будет зависеть только от вида кредита и категории клиента при любом уровне первоначального взноса и сроке кредитования.



Сбербанк впервые вводит дополнительный дисконт в размере 0.5 п.п. для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика.



По заявкам до 30 июня 2017 (включительно) продлено действие дисконта 0.5 п.п. к процентной ставке по продукту "Приобретение готового жилья" в отдельных регионах и расширен их список: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ростовская область, Челябинская область, Красноярский край, Алтайский край, Омская область, Приморский край, Амурская область, Чукотка, Самарская область, Магаданская область, Воронежская область, Камчатка, Хабаровский край, Сахалинская область, Калининградская область, Тюменская область, Алтайский край, Чувашская республика, ЯНАО, Республика Татарстан.



Во всех регионах России продолжит действовать дисконт в размере 0.5 п.п. для молодых семей.



Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Минимальный первоначальный взнос при покупке строящегося жилья у застройщиков составляет 15%.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии 2016 года выросла в 3.2 раза до 263.1 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 55.5% до 664.8 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 15.3% до 163.1 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2016 год без учёта событий после отчётной даты выросла в 2.2 раза до 517 млрд руб. с 236.3 млрд руб. годом ранее.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе 2017 года выросла в 2 раза до 57.9 млрд руб. по сравнению с показателем годом ранее. Чистый процентный доход банка увеличился на 12.5% до 95.9 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 16.2%.



"AK&M" от 17.02.2017