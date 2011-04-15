Blackstone купила мажоритарную долю в провайдере облачных услуг Cloudreach

Ряд фондов, находящихся под управлением инвестиционной компании Blackstone, приобрели мажоритарную долю в Cloudreach, ведущем глобальном поставщике облачных услуг. Об этом говорится в сообщении Blackstone.



Условия сделки, включая её стоимость, не раскрываются.

Соучредитель Cloudreach Понтус Норен станет генеральным директором этой компании, в то время как старший советник Blackstone Дейв Джонсон займёт должность председателя совета директоров.



Как отметил управляющий директор Blackstone Вайрал Патель, объединение "терпеливого капитала" (капитала, не требующего немедленной отдачи) Blackstone и отраслевого лидерства Cloudreach, создаёт возможности для резкого роста бизнеса в течение следующих лет.



"Чтобы выжить в эпоху революционных технологий и ускорения изменений, компании и руководители должны обеспечить такую организацию, которая даёт возможность быстро и эффективно адаптируется к новым бизнес-моделям", - отметил старший советник Blackstone Дейв Джонсон. - "Общедоступная облачная среда обеспечивает необходимую скорость переналадки бизнес-процессов компании, что критически важно для сохранения конкурентоспособности".



Он также привёл оценку, согласно которой рынок общедоступных облачных услуг к 2020 году вырастет до $236 млрд.



Blackstone - одна из ведущих международных инвестиционных компаний. Под её управлением находятся активы стоимостью свыше $360 млрд. Компания инвестирует в рынок прямых инвестиций, недвижимость, государственные ценные бумаги, вторичные фонды.



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