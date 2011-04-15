Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 2016 год упала на 30% до 6.738 млрд руб. с 9.679 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Выручка увеличилась на 27% до 75.925 млрд руб. с 59.792 млрд руб., операционная прибыль - на 34% до 12.847 млрд руб. с 9.593 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 25% до 26.121 млрд руб. с 20.969 млрд руб.



Yandex N.V. владеет 100% акций интернет-компании "Яндекс". На 31 марта 2013 года в обращении находилось 328612094 акции Яндекса, в том числе 232623523 акции класса "А", 95988570 акций класса "B" и одна привилегированная акция.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за девять месяцев 2016 года снизилась на 18% до 5.57 млрд руб. с 6.828 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 29% до 53.086 млрд руб. с 41.698 млрд руб., операционная прибыль - на 39% до 9.51 млрд руб. с 6.865 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 35% до 19.42 млрд руб. с 14.409 млрд руб.



Чистая прибыль Яндекса за три месяца, закончившихся 30 сентября, упала на 43% до 2.443 млрд руб. с 4.278 млрд руб., выручка увеличилась на 25% до 19.293 млрд руб. с 15.439 млрд руб.





"AK&M" от 17.02.2017