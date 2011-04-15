Татагропромбанк нарушил норматив достаточности базового капитала

Татагропромбанк нарушил значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) в совокупности за шесть и более операционных дней за период с 23 января по 31 января 2017 года и с 1 февраля по 14 февраля 2017 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.



Напомним, что 15 декабря RAEX понизил рейтинг Татагропромбанка до уровня "В+" и сохранило по нему "негативный" прогноз.



Пересмотр уровня рейтинга и сохранение негативного прогноза обусловлены высокой концентрацией портфеля межбанковских кредитов и размещенных средств на корреспондентских счетах на одном контрагенте (около 12% активов на 01.11.16) при ухудшении его финансового положения. Как и прежде, давление на рейтинговую оценку оказывает недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам при высокой концентрации активов на связанных с банком сторонах.



ООО "Татагропромбанк" (Казань) специализируется на кредитовании юридических лиц. Головной офис банка расположен в Казани, 7 дополнительных офисов и 2 филиала - на территории Республики Татарстан. На 1 ноября 2016 года чистые активы банка по РСБУ составили 3.3 млрд руб., собственные средства - 540.9 млн руб., прибыль после налогообложения за 9 месяцев 2016 года - 6.9 млн руб.





"AK&M" от 17.02.2017