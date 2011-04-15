Barrick завершает переговоры по продаже доли в австралийском золотодобывающем предприятии

Компания Barrick Gold находится в "продвинутой стадии переговоров" о продаже своей 50% доли в золотом руднике Калгурли в западной Австралии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на президента компании Кельвина Душниского.



Если компании предложат адекватную цену, "мы с удовольствием продадим этот актив", - сообщил он.



К.Душниский не стал уточнять, с кем конкретно ведутся переговоры. В прошлом году китайская компания Minjar gold (подразделение Shandong Tyan Home, специализирующейся на операциях с недвижимостью) предложила за 50% долю $1.3 млрд. Второй половиной рудника владеет компания Newmont Mining.



На торгах 17 февраля акции Barrick выросли на 7.4% до шестимесячного максимума, после объявления более значительного, чем ожидалось, роста прибыли в прошлом году (на 138%). Однако после того, как компания обратилась за разрешением на продажу акций или облигаций на сумму до $4 млрд, стоимость акций снизилась к прежним уровням.



К.Душниский также заявил, что компания Barrick выступает за слияние принадлежащего ей золотодобывающего предприятия Acacia с канадской компанией Endevour Mining. В прошлом месяце Acacia сообщала о переговорах с Endeavour, в результате которых в золотодобывающей отрасли может появиться новый игрок с интересами в Африке, стоимость бизнеса которого будет достигать 3 млрд фунтов стерлингов.





"AK&M" от 17.02.2017