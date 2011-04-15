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17/02/2017
16:55

Суммарное производство в трёх машиностроительных отраслях в 2016 году упало на 0.9%

В 2016 году производство в российском машиностроении снизилось, но спад оказался меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом машиностроению.

Суммарное производство в трёх машиностроительных отраслях сократилось относительно предыдущего года на 0.9%, по расчётам ИА AK&M на основе данных Росстата. Для сравнения, в 2015 году спад составил почти 9%. Основной причиной негативной динамики стало падение инвестиционной активности в стране, а также ухудшение потребительского спроса. В ноябре произошел рост производства машиностроения на 4.7% в годовом сравнении, но в декабре он снизился до 1.3%.

Из трёх машиностроительных отраслей рост производства по итогам 2016 года был отмечен только в производстве машин и оборудования. Этому в значительной мере способствовал рост производства сельскохозяйственной техники. При этом наиболее глубокий спад в 2016 года отмечен в транспортном машиностроении. Такая динамика была в основном обусловлена падением производства судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств. Вместе с тем отметим, что к концу года выросло производство в автомобилестроении.

Производство механического оборудования в 2016 году сократилось на 7% по сравнению с прошлым годом. На этом фоне положительную динамику продемонстрировало производство газовых турбин, объем выпуска которых увеличился на 5.8%. Однако такой результат в основном обусловлен фактором низкой базы.

Подробную информацию можно получить в бюллетене "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 1210.


"AK&M" от 17.02.2017
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