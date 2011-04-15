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17/02/2017
17:10

Цены производителей промпродукции в РФ в январе выросли на 3.3%

Цены производителей промпродукции в РФ в январе 2017 года выросли на 3.3% по сравнению с декабрем. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

Продукция в области добычи полезных ископаемых подорожала на 11.9%. В обрабатывающих производствах цены выросли на 1.5%. В области производства, распределения электроэнергии, газа и воды цены увеличились на 0.3%.

В январе в добыче полезных ископаемых увеличение цен на продукцию добычи и обогащения железных руд составило 21.7%, на сырую нефть - 19.1%, на природный газ и газовый конденсат - 7.8%, на уголь - 5.2%.

В обрабатывающих производствах подорожали отдельные виды нефтепродуктов: битумы нефтяные строительные - на 22.8%, битумы нефтяные кровельные - на 20%, топливо судовое - на 15.8%, углеводороды газообразные, кроме природного газа - на 11.8%, конденсат газовый стабильный - на 10.4%, топливо лёгкое нефтяное, дистиллятное, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки - на 7.8%, мазут топочный - на 7%.

В производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки на 16.8% увеличились цены на машины и оборудование для металлургии, на 15.8% подорожали машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства, на 5.2% - машины и оборудование для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий.

В металлургическом производстве цены на медь выросли на 6%, на чугун, сталь и ферросплавы - на 4.6%, на прочие стальные изделия первичной обработки - на 3.2%.


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