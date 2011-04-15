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17/02/2017
17:02

ФАС заключила мировое соглашение с контейнерными перевозчиками

ФАС заключила мировое соглашение с контейнерными перевозчиками. Как говорится в сообщении антимонопольной службы, 13 февраля 2017 года документ утвердил Девятый арбитражный апелляционный суд

Напомним, что в 2013 году ФАС возбудила дело в отношении A.P.Moller-MaerskA/S (Дания), CMACGMSA (Франция), HyundaiMerchantMarineCo., LTD (Корея), OrientOverseasContainerLineLimited (Гонконг), EvergreenMarineCorp. (Taiwan) Ltd (Тайвань) по признакам нарушения закона "О защите конкуренции".

ФАС пришла к выводу, что компании совершили запрещенные согласованные действия, которые привели к установлению надбавок к ставкам фрахта на рынке линейных контейнерных перевозок, тем самым они нарушили антимонопольное законодательство.

Что касается условий мирового соглашения, то в рамках него перевозчики прекратили нарушение и взяли на себя обязательства, выполнение которых позволит обеспечить соблюдение требований закона "О защите конкуренции" и справедливые условия для потребителей услуг контейнерных перевозчиков.

В настоящее время антимонопольная служба совместно с участниками рынка ведёт работу по подготовке "гайдлайнса", определяющего единые правила и принципы поведения на рынке морских линейных перевозок.


"AK&M" от 17.02.2017
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