Kraft Heinz сделала предложение о слиянии с Unilever

Американская Kraft Heinz сделала предложение о слиянии с европейским потребительским гигантом Unilever. Об этом сообщает газета "Ведомости".



Unilever предложение отклонила, но Kraft Heinz надеется все-таки договориться о сделке, которая может стать одной из крупнейших в истории.



Предложение было в размере $50 за акцию, заявила Unilever. Причем $30.23 - деньгами, а оставшаяся часть - в виде 0.222 акции объединенной компании. Таким образом, Unilever была оценена примерно в $143 млрд, и компания порекомендовала акционерам не принимать предложение.



По британским законам у Kraft Heinz есть ровно месяц до 17 марта, чтобы объявить о твердом намерении сделать новое предложение или на полгода отказаться от попыток заключить сделку. Если она все-таки будет достигнута, компаниям придется получить одобрение антимонопольных органов по всему миру.



Kraft Heinz Company — американский продовольственный концерн, возникший после слияния компаний Kraft Foods Inc. и H.J. Heinz Company в 2015 году. Является третьим по величине среди компаний по производству пищевых продуктов и напитков в Северной Америке.



Компания Unilever является поставщиком потребительских товаров повседневного спроса, работающая более чем в 100 странах и поставляющий свою продукцию в 190 стран мира. В компании 173 тыс. сотрудников. Среди торговых марок Unilever есть, например, такие бренды, как Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Omo, Cif, Signal и Domestos.



Выручка Unilever за 2016 год сократилась на 1% до 52.7 млрд евро, операционный доход - на 3.8% до 7.8 млрд евро.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"