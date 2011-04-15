В Курской области посевная площадь под урожай 2017 года составит более 1.6 млн га

Курские аграрии обсудили задачи посевной кампании. В Щигровском районе с участием губернатора Курской области Александра Михайлова прошёл областной семинар-совещание по подготовке предприятий АПК к комплексу весенних полевых работ в текущем году. Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати Курской области.



В его работе приняли участие руководители администрации области, федеральных и областных структур, районов, банков, агропромышленных компаний, хозяйств, фирм-поставщиков материальных ресурсов.



На пленарном заседании был обозначен круг задач на предстоящую посевную кампанию. Как отметил А.Михайлов, в настоящее время на долю растениеводческой отрасли приходится 68% продукции, производимой в сельском хозяйстве. В 2016 году растениеводческой продукции произведено на сумму около 100 млрд руб., что на 25 млрд руб. больше, чем в 2015 году. Прибыли получено более 15 млрд руб. Уровень рентабельности отрасли - 52%.



В текущем году перед земледельцами Курской области стоит задача произвести не менее 4 млн т зерна, 4.5 млн т сахарной свеклы, 700 тыс. т масличных культур, около 900 тыс. т картофеля, не менее 150 тыс. т овощей, в полном объёме обеспечить животноводство сбалансированными кормами.



В целом посевная площадь под урожай 2017 года составит более 1.6 млн га.



Общая потребность в ресурсах для проведения ярового сева оценивается в сумме свыше 12 млрд руб., при этом основная часть - около 7 млрд руб. - обеспечивается за счет собственных средств хозяйств и агропромышленных компаний и 5 млрд руб. - заёмные средства.





"AK&M" от 17.02.2017