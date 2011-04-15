Россия поможет Замбии построить Центр ядерной науки и технологий

Правительство РФ и Правительство Республики Замбия 16 февраля подписали соглашение о сотрудничестве в сооружении Центра ядерной науки и технологий на территории Замбии. Как сообщает пресс-служба ГК "Росатом", подписание состоялось в рамках визита замбийской делегации в Москву.



С российской стороны документ был подписан гендиректором Росатома А.Лихачевым, со стороны Замбии - постоянным замруководителя Администрации Президента Саймоном Мити.



Соглашение предусматривает сооружение Центра на базе многоцелевого исследовательского водо-водяного реактора мощностью до 10 МВт, оснащённого лабораториями и функциональными комплексами для проведения целого спектра научных изысканий.



Центр позволит проводить исследования в области радиобиологии, наладить в Замбии производство радиоизотопов для широкого применения в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Использование на базе центра технологии облучения пищевых и сельскохозяйственных продуктов для их обработки и борьбы с вредителями позволит увеличить сроки хранения продуктов и создаст условия для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции Замбии и развития животноводства страны.



Кроме того, на базе этого центра будут готовиться национальные высококвалифицированные кадры для атомной отрасли страны, которые смогут реализовать ее национальную исследовательскую программу.



"Росатом построил свыше 120 исследовательских реакторов по всему миру, из них более 20 - в зарубежных странах, в том числе в Китае, Египте, Германии и Чехии. Наши компетенции и знания позволят Замбии реализовать столь важный для страны проект. Росатом окажет всестороннюю поддержку африканским партнёрам как в совершенствовании атомной инфраструктуры, необходимой для реализации национальной ядерно-энергетической программы, так и в подготовке необходимого кадрового состава, а также в других вопросах реализации проекта", - рассказал А.Лихачев, комментируя подписание документа.



ГК "Росатом" образована 18 декабря 2007 года, её ядром является государственный холдинг АО "Атомэнергопром", объединяющий около 400 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские активы атомной отрасли. Помимо этого, госкорпорация управляет атомным ледокольным флотом.



Росатом является крупнейшей генерирующей компанией в России, которая обеспечивает 33% электроэнергии в европейской части страны. Корпорация занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий, 1-е место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; 2-е - по запасам урана и 3-е - по объёму его добычи. Росатом также занимает 2-е место в мире по генерации атомной электроэнергии, обеспечивая 36% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива.



"AK&M" от 17.02.2017