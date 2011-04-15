Дайджест газеты "Коммерсант" от 9 января 2017 года





"МОЖНО СДЕЛАТЬ СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ ВПЕРЕД К РОСТУ ДОЛИ БЕЛОЙ ЭКОНОМИКИ"

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ МАКСИМ ОРЕШКИН О СТАРЫХ И НОВЫХ ЗАДАЧАХ МИНИСТЕРСТВА





В интервью "Ъ" министр экономики МАКСИМ ОРЕШКИН рассказал о приоритетах министерства на ближайшие месяцы. Главная задача - план структурных и институциональных реформ в экономике, которые должны повысить темпы экономического роста, сократить долю теневой экономики, снизить налоги для легального бизнеса и представить бизнесу и гражданам то, что, по мнению министерства, является главным препятствием для инвестиций,- определенность экономических перспектив.





УПРАВДЕЛАМИ ВЫБИРАЕТ СТРОИТЕЛЯ СУДЕБНОГО КВАРТАЛА

ЗА ПОДРЯД БОРЮТСЯ СТРУКТУРЫ, БЛИЗКИЕ К ВЛАДИМИРУ КОГАНУ



Управление делами президента (УДП) на этой неделе определит подрядчика строительства в Санкт-Петербурге резиденции Верховного суда (ВС) и Дворца танцев Бориса Эйфмана. На контракт стоимостью до 29,5 млрд руб. претендуют ПСБ "Жилстрой", аффилированное с экс-главой Госстроя и Росстроя банкиром Владимиром Коганом, и два давних партнера УДП: УК "Кредо", участник крупнейших кремлевских строек в период руководства УДП Владимиром Кожиным, и подрядчик олимпийских объектов СК-ЮГ-Х предпринимателя из Сербии Адила Хамзича. Отдельно будет выбрана компания, которой доверят построить 600 квартир для судей и аппарата ВС стартовой стоимостью 6,2 млрд руб.





ПАР СГУЩАЮТ ДО ТАБАЧНОГО ДЫМА

С ВЕЙПАМИ ХОТЯТ ПОСТУПИТЬ КАК С СИГАРЕТАМИ



Мосгордума (МГД) может начать работу в 2017 году с внесения в Госдуму законопроекта о регулировании продажи и использования вейпов (электронных испарителей). Поправки призваны приравнять вейпы к сигаретам: их использование в общественных местах будет ограничено, а продавать их можно будет только совершеннолетним. Инициатором проекта является спикер МГД Алексей Шапошников ("Единая Россия"). Схожие законопроекты в Госдуму вносились, но одобрения не получили. Господину Шапошникову такие инициативы нужны "для повышения личной популярности и напоминания москвичам о существовании Мосгордумы", считает эксперт.





В ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ УБИРАЮТ ПРОБЕЛ

ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОСИТ МВД УТОЧНИТЬ ПРОЦЕДУРУ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБЖАЛОВАНИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ШТРАФОВ





Правила обжалования водительских штрафов фактически нарушают права автовладельцев, признали в Генпрокуратуре. Проблема в том, что граждане вынуждены оформлять дорогостоящую электронно-цифровую подпись, чтобы обжаловать постановления в электронном виде. В Генпрокуратуре, куда ранее пожаловались недовольные, как стало известно "Ъ", признали наличие "правового пробела" в законодательстве и попросили МВД его устранить. В Госдуме готовы подключиться к решению проблемы, при этом депутаты считают, что подпись для жалующихся водителей должна быть бесплатной.





ПАКЕТ АКЦИЙ ПРОВЕЛИ ПО СТАТЬЕ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА

БЫВШЕМУ ЗАМГЛАВЫ ГОСКОМРЫБОЛОВСТВА ИНКРИМИНИРУЮТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО



Как стало известно "Ъ", Нагатинский суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора АО "Национальный рыболовный флот" бывшего замглавы Госкомрыболовства Александра Тугушева. Он обвиняется в вымогательстве 33% акций ООО "Управляющая компания "Карат"" крупнейшего российского рыбопромышленного холдинга ГК "Норебо" стоимостью 5 млрд руб. у основного совладельца группы компаний. В свою очередь, защита бывшего высокопоставленного чиновника утверждает, что акции по праву должны принадлежать Александру Тугушеву, а его уголовное преследование стало результатом корпоративного конфликта. Отметим, что в бытность чиновником господин Тугушев уже приговаривался к шести годам лишения свободы за мошенничество.





БЕЛОРУССИЯ НЕДОСЧИТАЕТСЯ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

ПОСТАВКИ МИНСКУ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ МОГУТ БЫТЬ СНИЖЕНЫ



Как выяснил "Ъ", Россия собирается сократить поставки нефти в Белоруссию до 4 млн т в первом квартале после того, как сторонам не удалось до конца прошлого года найти решение газового спора. Изначально график подразумевал поставку 4,5 млн т нефти в квартал, но теперь Москва, видимо, продолжит практику сокращения поставок нефти, чтобы побудить Минск погасить более $400 млн долга за газ. В Минске ожидают, что спорные вопросы будут решены в течение первого квартала: власти Белоруссии установили новые тарифы на прокачку нефти по своей территории только на этот период.





"РОСНЕФТЬ" ИЩЕТ ВЫХОД ИЗ АЛЖИРА

КОМПАНИЯ ХОЧЕТ ВЫЙТИ ИЗ ЕДИНСТВЕННОГО ПРОЕКТА В СТРАНЕ



Как выяснил "Ъ", "Роснефть" задумалась о выходе из геологоразведочного проекта в Алжире. По данным источников "Ъ", просто уход из проекта приведет к многомиллионным списаниям и выплате неустойки, поэтому "Роснефть", вероятно, попытается продать долю своему алжирскому партнеру Sonatrach. "Газпром" от покупки актива уже отказался. По мнению экспертов, зарубежные геологоразведочные проекты нефтегазовых компаний РФ редко можно назвать успешными, поскольку, как правило, они реализуются по политическим причинам.





ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ БАНКА

САНАЦИЮ "ПЕРЕСВЕТА" ПОДДЕРЖАЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР



Вопрос о дальнейшей судьбе банка "Пересвет", принадлежащего Русской православной церкви (РПЦ), вероятно, будет решен в ближайшее время. Ключевое препятствие для санации банка - отказ крупнейших кредиторов конвертировать свои обязательства в капитал банка - устранено при поддержке премьера Дмитрия Медведева. Если санация все-таки состоится, это будет первым случаем в истории, когда банк спасался бы после начала выплаты страховых возмещений вкладчикам.





ВТБ РАССТАЛСЯ С РТИ

БАНК ПРЕВРАТИЛСЯ ИЗ АКЦИОНЕРА ХОЛДИНГА В ЕГО ОСНОВНОГО КРЕДИТОРА



ВТБ и АФК "Система" договорились о дальнейшей судьбе, входящего в АФК холдинга РТИ. ВТБ продаст "Системе" свои 15,32% акций РТИ и одновременно рефинансирует на льготных условиях кредиты холдинга, став его крупнейшим кредитором. В результате банк избавится от непрофильного актива без дисконта, а РТИ получит долгосрочное финансирование для реализации проектов.





РЫНОК M&A В 2016 ГОДУ СДЕЛАЛИ СВЯЗИСТЫ

ТЭК ПОПАЛ В АУТСАЙДЕРЫ



Количество сделок слияний и поглощений (M&A) в 2016 году увеличилось, отмечается в новом исследовании агентства AK&M, но в денежном выражении рынок сократился. На первое место вышла отрасль связи, тогда как прежний лидер в лице ТЭК оказался в аутсайдерах: в отличие от правительства, эксперты сочли сделку по приватизации "Башнефти" в пользу "Роснефти" не меняющей собственника. Главным трендом 2016 года стал рост количества сделок в формате передачи активов по делам о банкротстве. Эксперты ожидают сохранения этой тенденции.





АГРОКОМПЛЕКСУ НЕ ХВАТАЕТ СЛАДКОГО

СЕМЬЯ ТКАЧЕВЫХ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КОНТРОЛЬ НАД САХАРНЫМ ЗАВОДОМ ЗА 10 МЛРД РУБ.





Структура, связанная с Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева (принадлежит семье министра сельского хозяйства Александра Ткачева), может стать мажоритарным владельцем "Тамбовской сахарной компании". Она строит Мордовский сахарный завод, который по своей проектной мощности - 12 тыс. тонн свеклы в сутки - должен стать крупнейшим в стране. С ним Агрокомплексу удастся войти в пятерку лидеров российского сахарного рынка.





ГЛАВНЫЙ В "ДЕЛИМОБИЛЕ"

ВИНЧЕНЦО ТРАНИ УВЕЛИЧИЛ СВОЮ ДОЛЮ В ПРОЕКТЕ



Бизнесмен итальянского происхождения Винченцо Трани, основавший в России инвесткомпанию Concern General Invest, стал крупнейшим владельцем "Делимобиля" - сервиса по аренде автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге. Перед новогодними каникулами бизнесмен закрыл сделку, позволившую ему довести свою долю в проекте до 59%. Продвигать новую для российского рынка услугу инвестору помогают столичные власти, снизившие в 2015 году для каршеринга стоимость трехлетней парковочной лицензии до 60 тыс. руб.









Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 09.01.2017