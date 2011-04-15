Роснефть может выйти из геологоразведочного проекта в Алжире

НК "Роснефть" может выйти из геологоразведочного проекта "245-Юг" в Алжире, включающем три месторождения — Восточный Такуазет, Западный Такуазет и Северный Тесселит. Об этом сообщает газета "Коммерсант".



Долей в 60% в проекте владеет российское СП Rosneft-Stroytransgaz, где у Роснефти 50%, ещё 40% в блоке у алжирской госкомпании Sonatrach. По данным источников газеты, просто уход из проекта приведёт к многомиллионным списаниям и выплате неустойки, поэтому Роснефть, вероятно, попытается продать долю своему алжирскому партнёру Sonatrach.



Газпром от покупки актива уже отказался. По мнению экспертов, зарубежные геологоразведочные проекты нефтегазовых компаний РФ редко можно назвать успешными, поскольку, как правило, они реализуются по политическим причинам.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 34.4 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль НК "Роснефть" за 9 месяцев 2016 года по МСФО упала на 57.3% до 129 млрд руб. Выручка сократилась на 11.4% до 3.503 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2016 года снизилась в 4 раза до 23.583 млрд руб. Выручка Роснефти за 9 месяцев 2016 года сократилась на 3.5% до 2.83 трлн руб. с 2.933 трлн руб. годом ранее. Валовая прибыль снизилась до 765.18 млрд руб. с 940.767 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"