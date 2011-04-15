Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах проиндексированы на 3.9%

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в регулируемом сегменте (плацкартных и общих вагонах, курсирующих во внутригосударственном сообщении, а также в моторвагонном подвижном составе поездов АО "Федеральная пассажирская компания", ФПК) с 1 января 2017 года проиндексированы на 3.9% относительно уровня 2016 года. Как сообщает пресс-служба ОАО "РЖД", это соответствует приказу ФАС России от 23 декабря 2016 года N 1835/16.



Кроме того, Правительством РФ было принято решение о снижении в 2017 году ставки НДС для ФПК до 0%. Высвободившиеся средства компания направит на снижение потребности в госсубсидиях и обновление подвижного состава. По прогнозу ФПК, обнуление ставки НДС позволит ей приобрести более 100 новых пассажирских вагонов.



Также с 1 января вступит в силу новый график гибкого регулирования тарифов, согласно которому в различные календарные периоды будет изменяться стоимость проезда. Зная коэффициенты изменения тарифов, пассажиры смогут заранее планировать поездку и уменьшить свои расходы.



Помимо этого, для ФПК продлено на 2017 год действие права регулирования тарифов в плацкартных и общих вагонах в пределах установленного уровня. Это дает возможность разрабатывать специальные тарифные условия, позволяющие пассажирам приобретать билеты со скидками. В общей сложности в течение года 213 дней билеты будут продаваться со скидкой.



Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса "Люкс" поездов формирования ФПК, курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2017 года проиндексированы на 5% к уровню 2016 года. Индексация касается только тарифов на проезд в поездах, не входящих в систему динамического ценообразования, под действием которой в настоящее время находится около 75% поездов компании. Таким образом, при заблаговременной покупке билетов пассажиры могут приобрести их по ценам ниже 2016 года.



АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, ИНН 7708709686, дочернее предприятие ОАО "РЖД") начало хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. ФПК создана согласно программе структурной реформы на железнодорожном транспорте и концепции реформирования пассажирского комплекса дальнего следования.



Чистый убыток ФПК за первое полугодие 2016 года по МСФО вырос на 19.6% до 1.782 млрд руб. с 1.49 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка увеличилась на 8.53% до 84.77 млрд руб. с 78.11 млрд руб., операционный убыток (с учётом госсубсидий) составил 664 млн руб. против прибыли в 215 млн руб. годом ранее, убыток до налогообложения вырос на 6.89% до 1.816 млрд руб. с 1.699 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) за 9 месяцев 2016 года по РСБУ увеличилась в 2.16 раза до 11.58 млрд руб. с 5.353 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка выросла на 12.59% до 161.512 млрд руб. со 143.456 млрд руб., прибыль от продаж составила 5.698 млрд руб. против убытка в 6.613 млрд руб. годом ранее, прибыль до налогообложения увеличилась на 86.22% до 15.494 млрд руб. с 8.32 млрд руб.



"AK&M" от 09.01.2017