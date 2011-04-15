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09/01/2017
10:25

С 1 января ограничено начисление процентов по краткосрочным микрозаймам

С 1 января 2017 года вступает в силу трехкратное ограничение начисления процентов по договору потребительского микрозайма, заключенному начиная с этой даты. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Если срок возврата по договору не превышает одного года, микрофинансовые организации (МФО) не вправе начислять заемщику - физическому лицу проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера суммы займа. Например, при займе в 5 тыс. руб. задолженность заемщика не сможет превысить 20 тыс. руб. Эта сумма включает сумму займа в размере 5 тыс. руб. и начисленные проценты в 15 тыс. руб. (5 тыс. руб. х 3).

При этом данное ограничение не распространяется на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату.

Еще одно ограничение касается просрочки возврата краткосрочного (до одного года) потребительского микрозайма: после возникновения просрочки МФО может начислять должнику проценты только на оставшуюся (непогашенную) часть суммы основного долга, однако начисление прекратится, как только проценты достигнут двукратного размера этой суммы.

МФО сможет вновь начать начисление процентов только после частичного погашения заемщиком займа и (или) уплаты причитающихся процентов.

Неустойка (штрафы, пени) должна начисляться только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.

Например, если непогашенная часть по просроченному договору составляет 5 тыс. руб., сумма, взимаемая с заемщика, будет равна 15 тыс. руб., которые включают сумму просроченной задолженности - 5 тыс. руб. и начисленные проценты - 10 тыс. руб. (5 тыс. руб. х 2).

Информацию об этих ограничениях каждая МФО обязана размещать на первой странице краткосрочного договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора.

"AK&M" от 09.01.2017
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