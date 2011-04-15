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09/01/2017
10:30

С 1 января приобрести полис ОСАГО можно в виде электронного документа

С 1 января 2017 года все страховые компании, которые имеют лицензию на заключение договоров ОСАГО, обязаны заключать договор ОСАГО в электронном виде на всей территории РФ. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Соответствующие изменения в закон об ОСАГО были приняты по инициативе ЦБ. Добровольно электронные продажи полисов ОСАГО осуществлялись страховщиками с 1 июля 2015 года, за этот период было продано несколько сотен тысяч электронных полисов.

Страховая компания обязана предоставить возможность оплаты электронного полиса ОСАГО банковской картой на своем официальном сайте. Дополнительно страховщиком могут быть предложены иные способы оплаты. Электронный полис ОСАГО будет отправлен на адрес электронной почты, указанный при регистрации на сайте страховой компании или при первом входе в электронный личный кабинет там же. Электронный полис также будет храниться в личном кабинете.

Автовладелец также по желанию может получить полис ОСАГО на бланке строгой отчетности, при этом необходимо будет оплатить услуги почтовой доставки. Бумажный полис на привычном бланке строгой отчетности и полис в электронном виде абсолютно равнозначны с точки зрения законодательства.

Автовладельцу, заключившему договор ОСАГО онлайн, необходимо распечатать бланк полиса и возить с собой для предъявления сотрудникам полиции при необходимости.



"AK&M" от 09.01.2017
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