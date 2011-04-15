Дайджест газеты "Ведомости" от 9 января 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 9 января 2017 года.







ВТБ НЕ ИГРАЕТ В ФУТБОЛ



Почему знаменитому футбольному клубу негде взять денег.

Спустя 12 лет футбольный клуб "Динамо" возвращается от ВТБ обществу "Динамо". Передача его инвесторам окончилась провалом. Клуб лишился своего имущества, вылетел из премьер-лиги в первый дивизион и оказался на грани банкротства



В канун Нового года - 29 декабря президиум центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" принял оферту ВТБ. За символический 1 рубль общество выкупит у госбанка 74,99% акций АО "ФК "Динамо-Москва". Но ВТБ обязался в течение трех лет после сделки оказывать спонсорскую поддержку всем профессиональным клубам и самому обществу "Динамо". Бюджет клуба в следующем сезоне может оказаться чуть больше $20 млн.



Так завершилось двенадцатилетка, в которой ФК "Динамо" принадлежал коммерческим структурам - Алексею Федорычеву, ВТБ и в какой-то момент чуть было не достался братьям Борису и Аркадию Ротенбергам. Почему же в итоге команда оказалась у разбитого корыта? Клуб никогда не умел жить по средствам и оказался тяжелой обузой для инвесторов.





"ПЕРВЫЙ" - ВТОРОЙ



Лидером по популярности у российских телезрителей стал канал "Россия 1" - впервые за долгие годы он опередил "Первый канал".



В 2016 г. "Россию 1" смотрело больше зрителей, чем "Первый канал", следует из данных Mediascope (прежде назывался TNS). С 1 января до 26 декабря этот канал ВГТРК в среднем в день смотрело 12,9% зрителей старше 4 лет (данные по городам России с населением более 100 000 человек), а у привычного лидера, "Первого", доля по той же аудитории составила 12,7%. Данные за весь год представитель Mediascope вчера предоставить не смог, но сообщил, что у телекомпаний они уже есть. Представитель ВГТРК подтвердил, что и в целом за год доля "России 1" выше, чем у "Первого".



"Первый" - практически бессменный лидер отечественного эфира. Лишь в 2012 г. он проиграл по доле каналу НТВ.



"Мы не доверяли данным TNS раньше, и в 2016 г. не произошло ничего такого, чтобы мы начали относиться к ним с большим доверием. Эти данные ничего не говорят о реальном телесмотрении", - заявил представитель "Первого".





"РОСНЕФТЬ" ПРОДАНА



Glencore и Qatar Investment Authority купили наконец 19,5% акций "Роснефти" за 10,2 млрд евро. Две трети суммы предоставили банк Intesa Sanpaolo и сами акционеры.



Glencore и Катарский инвестиционный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций "Роснефти" у "Роснефтегаза", сообщила Glencore 3 января. Где партнеры нашли часть нужных средств, а именно 2,2 млрд евро, не сообщается. Источники "Ведомостей" говорили, что помочь с кредитованием могли Газпромбанк и дочерний банк "Роснефти" - ВБРР.



Теперь консорциум может провести как минимум одного представителя в совет директоров госкомпании. С учетом среднегодовой явки за последние три года для этого ему понадобится 10,3% голосов. Но заседание совета директоров, который может назначить внеочередное собрание акционеров для этой цели, еще не назначено, сказал человек, близкий к "Роснефти".



Несмотря на завершение сделки, некоторые ее параметры до сих пор неясны.





РУБЛЬ ВЫРОС НА МОРОЗЕ



Российский финансовый рынок начал год с роста: индекс ММВБ обновил рекорд, а доллар впервые с лета 2015 г. упал ниже 60 руб. - уровня, который не нравится Минфину .



Начало 2017 г. ознаменовалось ростом российских акций и рубля. Пятого января курс доллара расчетами "завтра" впервые с июля 2015 г. опустился ниже 60 руб. и оставался там до конца недели (59,6 руб./$ на закрытие в пятницу), подешевев в общей сложности на 1,65 руб. Евро за четыре торговых дня потерял 1,75 руб. и также опустился до минимума с июля 2015 г., закрывшись на отметке 62,77 руб. Рубль рос вслед за ценами на нефть.



Российские игроки были уверены, что доллар не опустится ниже 60 руб., и пока не будут активно покупать доллары, полагают аналитики: "Сейчас денег на покупку долларов у населения и компаний нет - скорее всего, они уже купили все, что хотели, рассчитывая на то, что доллар и так дешев". Поэтому, пока нефть будет расти, доллар будет держаться на уровне ниже 60 руб.



Министр финансов Антон Силуанов неоднократно подчеркивал, что российские производители не заинтересованы в сильном рубле и снижение курса доллара ниже 60 руб. угрожает их конкурентоспособности.





ЧЕРЕЗ PRISMA В РЕЙТИНГ FORBES



В списке 60 молодых технологических предпринимателей Forbes авторы трех проектов из СНГ: MSQRD, Prisma и GitLab.



Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг "30 Under 30" самых заметных персон моложе 30 лет в 20 отраслях - энергетике, здравоохранении, медиа, спорте и др. Технологических отраслей две - потребительские и корпоративные технологии.



В первой категории Forbes отметил сооснователя Prisma, экс-сотрудника Mail.ru Group Алексея Моисеенкова. Этот сервис обрабатывает фотографии, превращая их в стилизации картин известных художников (Марк Шагал, Эдвард Мунк и др.).



Также Forbes включил в свой рейтинг программистов из Минска Сергея Гончара и Евгения Невгеня. В марте 2016 г. они продали свой проект MSQRD социальной сети Facebook. MSQRD позволяет накладывать фильтры на фотографии перед публикацией, в том числе в виде лиц знаменитостей.



В номинации корпоративных технологий в рейтинг вошел Дмитрий Запорожец с Украины, автор ресурса для совместного программирования GitLab, которым, по данным Forbes, пользуются NASA и IBM. Год назад в этой номинации в список вошли основатель компании Group-IB (расследование компьютерных преступлений) Илья Сачков, а также сооснователи DigitalGenius Дмитрий Аксенов и Михаил Наумов. Их проект с помощью искусственного интеллекта позволяет компании общаться с клиентом в мессенджере.



В 2016 г. предприниматели из СНГ присутствовали и в номинации потребительских технологий.





ПРОВЕРКА НА "ПОМОЙКЕ"



Неблагополучная ситуация в ВЭБе - следствие не только "политических" проектов и санкций: банк еще и сам себя топил, решила Счетная палата.



Счетная палата провела расследование, что довело Внешэкономбанк (ВЭБ) до его состояния за 2010-2017 гг. Общий вывод - банк превратился в "помойку" (так его назвал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию) не только из-за решения государственных задач и западных санкций, но и из-за управленческих решений: зачастую деньги расходовались бесконтрольно.



ВЭБ был создан как банк развития, но стал инструментом реализации нерентабельных политических проектов и превратился в банк плохих долгов, пишет Счетная палата. С 2008 г. ни одна из стратегий ВЭБа не была завершена в срок, констатирует Счетная палата. К проблемам с активами добавились и проблемы с пассивами - санкции ограничили фондирование за рубежом. Государству пришлось спасать банк, назначен новый руководитель Сергей Горьков.



ВЭБ брался за все индустрии, у него не было специализации, объяснял уже новый топ-менеджмент ВЭБа. Сейчас ВЭБ разработал и принял новую стратегию.





УРОЖАЙ АБОНЕНТОВ В КРЫМУ



С 2014 г. количество пользователей мобильной связи в Крыму выросло более чем на 30%. То, что российские операторы на полуострове не представлены, росту не помешало.



В августе 2016 г., в разгар курортного сезона, в сетях операторов полуострова ежедневно регистрировалось более 3 млн абонентов, говорится в сообщении Минкомсвязи. По данным аналитической компании iKS-Consulting, на конец 2013 г. в Крыму и Севастополе насчитывалось 2,97 млн абонентов мобильной связи. Затем их количество несколько сократилось, следует из данных Минкомсвязи. В августе 2014 г. в российском сегменте мобильной сети было только 2,25 млн абонентов, включая пользователей роуминга, говорится в материалах министерства. Таким образом, из новых данных Минкомсвязи следует, что в течение двух лет количество пользователей мобильной связи в Крыму увеличилось более чем на 750 млн абонентов, или более чем на 30%.



К концу 2016 г. мобильная связь была доступна на 97% территории полуострова Крым, говорится в сообщении министерства.



После того как в марте 2014 г. Россия присоединила Крым, на полуострове в течение года прекратили работу все украинские сотовые операторы. Ни один из российских операторов официально в Крыму не представлен.





БРАСЛЕТЫ ДЛЯ ВСЕХ



Минюст простимулирует спрос на "электронные браслеты". Они станут обязательными при домашнем аресте.



Министерство юстиции сообщило, что готовит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предусматривающие обязательное использование технических средств контроля за лицами, находящимися под домашним арестом. Сейчас закон предусматривает только возможность, но необязательность применения к подследственным так называемых электронных браслетов. Такая необязательность "ставит решение вопроса об их применении в зависимость от субъективной позиции должностного лица", т. е. создает возможность коррупционного поведения, разъясняет ведомство. Без технических средств обеспечить эффективный контроль за подозреваемыми и обвиняемыми невозможно, настаивает Минюст. Поправки должны вступить в силу с января 2018 г.



Обеспечить всех электронными браслетами в ближайшее время вряд ли удастся.





ЖИВОЕ БЕССМЕРТИЕ



Философ Александр Рубцов об отражении политики в праздничных телешоу.



После новогодних празднеств только ленивый не отстрелялся в сети по поводу парада классиков возрастной эстрады на отечественном телевидении. Но за массовым острословием выпали действительно серьезные вопросы: а) почему этот далеко не новый эффект так проявился и зацепил публику именно в нынешнем году; б) не проступают ли здесь общие черты все более консервирующейся российской действительности?



Интерес вовсе не досужий, поскольку наше телевидение вскрывает многое в сути не только политики, пропаганды и сознания, но также всей отечественной экономики, форм администрирования и перераспределения, кадровых, инновационных и т. п. стратегий. Важен также и ареал воздействия: телевизор у нас смотрят едва ли не все - и его зомбированные любители, и просто люди, привыкшие к мельканию и бормотанию где-то на периферии зрения и слуха. Смотрят его даже яростные ненавистники: ругать ящик последними словами, ни на минуту не отрываясь от зрелища, - наша национальная забава.





МАШИНЫ ВЫЕХАЛИ В СЕТЬ



Весь прошлый год автодилеры активно запускали онлайн-продажи в надежде привлечь больше покупателей на падающем рынке. Пока это работа на перспективу .



Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей падают четвертый год подряд, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). При этом цены на новые легковые автомобили в прошлом году выросли на 16% из-за девальвации рубля последних лет, в 2017 г. рост продолжится.



Продавать машины все сложнее, поэтому приходится находить новые подходы к клиенту, говорит сотрудник крупного автодилера. Еще несколько лет назад оплатить покупку машины банковской картой было невозможно, поскольку высокая комиссия банка за эквайринг ложилась на клиента, то есть дилера. Теперь банки комиссию снизили. Это открыло путь для онлайн-продаж.





У APPLE НЕДОЗРЕЛИ ПРЕМИИ



Премии топ-менеджеров Apple сократились вслед за продажами смартфонов. Тим Кук заработал в 2016 г. $8,75 млн - на 15% меньше, чем годом ранее.



Годовой доход генерального директора Apple Тима Кука сократился на 15%: за 2016 г. он заработал $8,75 млн, а в 2015 г. - $10,3 млн. Снизились доходы и других топ-менеджеров корпорации.



Чистые продажи и операционная прибыль Apple в 2016 финансовом году составили $215,6 млрд и $60 млрд - это 96,4 и 99,5% от ориентиров, установленных комитетом по вознаграждениям, признала компания. До этого, как правило, финансовые показатели Apple превышали целевые. Из-за этого выплаты топ-менеджерам и снизились: они получили только 89,5% от предназначавшихся им денег.



Снижение доходов вызвано вялыми продажами iPhone и общим замедлением рынка смартфонов, особенно в Китае.





ГОД ПОВЫШЕНИЯ СТАВОК



ФРС может еще активнее, чем обещала, ужесточать политику. Некоторые руководители Центробанка считают, что ставки в 2017 г. придется повышать больше трех раз.



Несколько представителей Федеральной резервной системы США (ФРС) дали понять, что по-прежнему ждут повышения процентных ставок в этом году. Это были их первые публичные заявления с тех пор, как в декабре центробанк поднял ставку федерального финансирования на 0,25 п. п. до 0,5-0,75% и предупредил, что может сделать это еще три раза в новом году.



Два представителя ФРС даже предполагают, что в 2017 г. можно ждать более трех повышений.



Представители ФРС выступали после того, как министерство труда в пятницу утром представило ежемесячный доклад о занятости. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер назвала результаты доклада "приличными" и "соответствующими ожиданиям" ФРС. На рынке "практически полная занятость", отметила она.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 09.01.2017