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09/01/2017
11:50

Единовременная выплата пенсионерам в 5 тыс. руб. будет произведена с 13 по 28 января

Единовременная выплата пенсионерам в 5 тыс. руб. будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января, сообщает ПФР.

Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную организацию.

Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь тем пенсионерам, у которых дата доставки пенсии на дом - с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.

Пенсионерам, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, выплата 5 тыс. руб. будет произведена с 13 по 28 января 2017 года с доставкой на дом.

Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты - с 13 по 28 января 2017 года.

Все необходимые средства на единовременную выплату - 221.7 млрд руб. - заложены в бюджете ПФР на 2017 год.

Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется. Выплата полагается гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года. Если пенсионер получает две пенсии (например "военный" пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.


"AK&M" от 09.01.2017
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