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09/01/2017
12:22

Президент московского ЦСКА увеличил долю в украинском Первом инвестиционном банке до 84.31%

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер увеличил свою долю в Первом инвестиционном банке (PINbank, Киев) до 84.307961%. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Нацбанка Украины.

Соответствующие данные составлены по состоянию на 15 декабря 2016 года. Предыдущий отчёт PINbank представил регулятору 4 ноября 2016 года. На тот день доля Гинера составляла 52.93%.

До этого основным акционером банка был украинский гражданин Александр Клещук (48.07%).

PINbank создан в 1997 году. На 1 октября 2016 года по размеру общих активов банк входит в первую сотню украинских банков.

Е.Гинер - один из владельцев украинской холдинговой компании VS Energy International. Она работает через дочерние компании в таких секторах, как энергетика, гостиничный бизнес, переработка мяса, выпуск агропромышленной продукции, транспорт, коммерческая и жилая недвижимость, инвестиционно-банковские услуги, пенсионные фонды. VS Energy International основана в Киеве.


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