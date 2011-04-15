Д.Медведев одобрил создание территории опережающего социально-экономического развития "Белебей"

Правительство РФ одобрило создание территории опережающего социально-экономического развития "Белебей" (Башкирия). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



ТОР "Белебей" создаётся в целях содействия развитию городского поселения Белебей путём диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации, ориентированной на автомобильную промышленность (ОАО "Белебеевский завод "Автонормаль").



Определены границы ТОР "Белебей", виды экономической деятельности, которые допускаются при реализации инвестиционных проектов на этой территории, минимальные объёмы капитальных вложений резидентов и минимальное количество новых постоянных рабочих мест.





"AK&M" от 09.01.2017