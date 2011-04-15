Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/01/2017
12:45

Д.Медведев одобрил создание территории опережающего социально-экономического развития "Белебей"

Правительство РФ одобрило создание территории опережающего социально-экономического развития "Белебей" (Башкирия). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

ТОР "Белебей" создаётся в целях содействия развитию городского поселения Белебей путём диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации, ориентированной на автомобильную промышленность (ОАО "Белебеевский завод "Автонормаль").

Определены границы ТОР "Белебей", виды экономической деятельности, которые допускаются при реализации инвестиционных проектов на этой территории, минимальные объёмы капитальных вложений резидентов и минимальное количество новых постоянных рабочих мест.


"AK&M" от 09.01.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100