Российские АЭС в 2016 году увеличили выработку электроэнергии на 0.6% до 196.366 млрд кВт ч

Российские атомные электростанции в 2016 году увеличили выработку электроэнергии на 0.6% до 196.366 млрд кВт ч со 195.213 млрд кВт ч годом ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО "Концерн Росэнергоатом".



Выполнение баланса ФАС за отчётный период составило 100.6% (плановый показатель - 195.217 млрд кВт ч электроэнергии).



Основной вид деятельности АО "Концерн Росэнергоатом" (ИНН 7744001497) - производство электроэнергии атомными электростанциями. В состав концерна входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом его филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании.



В РФ на атомных станциях эксплуатируется 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 26.7 ГВт: 18 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, 15 - с канальными реакторами, 2 энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600 и БН-800). Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет порядка 18.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Концерн Росэнергоатом" за 2015 год по РСБУ выросла на 50.7% до 13.922 млрд руб. с 9.238 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.16% до 263.757 млрд руб. с 253.215 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 5.89% до 22.297 млрд руб. с 23.692 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла на 32.54% до 23.128 млрд руб. с 17.449 млрд руб.

























"AK&M" от 09.01.2017