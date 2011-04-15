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09/01/2017
13:58

McDonald's продаёт большую часть бизнеса в Китае и Гонконге за $2.1 млрд

McDonald's Corp достигла соглашения о продаже большей части своего бизнеса в Китае и Гонконге проправительственной компании CITIC Ltd и Carlyle Group LP. Сумма продажи составит до $2.1 млрд, сообщает Reuters.

Сделка станет завершением многомесячных переговоров между американским оператором сети ресторанов быстрого питания, частными инвесткомпаниями, включая Carlyle и TPG Capital Management LP, а также несколькими китайскими инвесторами.

По заявлению McDonald's, привлечение местных партнёров ускорит экспансию сети в стране со второй по величине экономикой в мире за счёт открытия новых ресторанов, особенно в небольших городах, где продолжаются процессы урбанизации.

В настоящее время у McDonald's более 2400 ресторанов быстрого питания в континентальном Китае и около 240 в Гонконге. Планы развития партнёрства предполагают открытие ещё 1500 точек в течение следующих 5 лет.

По условиям сделки, CITIC будет принадлежать примерно 32% бизнеса, а её аффилированная структура CITIC Capital, управляющая частными инвестиционными фондами и другими альтернативными активами, будет владеть ещё 20%.

Carlyle будет принадлежать 28% бизнеса, а 20% останется у McDonald's. Оплата будет произведена денежными средствами и акциями новой компании, которая выступит в статусе главного держателя франшизы в течение следующих 20 лет.

McDonald's объявил о планах реорганизации бизнеса в Китае, Гонконге и Южной Корее в марте 2016. Позднее было принято решение не продавать бизнес в Южной Корее и оставить миноритарный пакет в остальных активах.


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