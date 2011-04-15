Д.Медведев утвердил план модернизации и развития портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры

Правительство РФ утвердило план модернизации и развития портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Планом предусмотрены меры, направленные на повышение эффективности использования государственного имущества в морских терминалах для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, совершенствование порядка распоряжения таким имуществом, в том числе разработку и утверждение стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, подготовку предложений о механизме реализации и финансирования инвестиционных проектов при строительстве, модернизации и капитальном ремонте гидротехнических сооружений морских терминалов.



Предусмотрено использование механизмов государственно-частного партнёрства для привлечения частных инвестиций, в том числе путём заключения концессионных соглашений.





"AK&M" от 09.01.2017