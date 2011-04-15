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09/01/2017
14:16

Минсельхоз подготовил ряд нормативных актов для реализации инвестиционных проектов

Минсельхоз направил в Правительство проекты нормативных актов, разработанных во исполнение поручений Президента России и устанавливающих механизм поддержки строительства судов рыбопромыслового флота и рыбоперерабатывающих фабрик с использованием квот на инвестиционные цели. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Документы доработаны Минсельхозом совместно с Федеральным агентством по рыболовству после прохождения обязательной процедуры общественного обсуждения и межведомственного согласования, а также с учётом поручений по итогам заседания Комиссии Правительства России по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса и совместного совещания заместителей председателя Правительства Аркадия Дворковича и Юрия Трутнева.

Проекты актов устанавливают порядок подачи заявок, процедуры рассмотрения документов и распределения квот, виды выделяемых водных биоресурсов, а также требования к инвесторам и объектам инвестиций.

Предусматривается выделение инвестквот на строительство различных типов рыбопромысловых судов, включая крупнотоннажный и среднетоннажный траулеры с безотходным циклом производства, ярусоловов и малотоннажное судно, а также рыбоперерабатывающих фабрик мощностью от 2.5 тыс. т до более 75 тыс. т сырья в год. Государством устанавливаются минимальные критерии объектов инвестиций, а иные параметры определяют сами инвесторы, исходя из своих интересов.

Механизм также учитывает требования к степени локализации производств на территории России, специфику банковских гарантий, технико-экономические особенности проектов.

Для формирования инвестквот предусмотрен перечень водных биоресурсов, включая треску, пикшу, минтай, тихоокеанскую сельдь, дальневосточную камбалу, командорского кальмара, палтусы и другие. Выбранные промысловые объекты являются привлекательными для инвесторов и будут способствовать окупаемости проектов в оптимальные сроки.

Предлагаемый механизм позволит обеспечить прозрачность процесса распределения квот на инвестиционные цели, и будет способствовать выполнению поставленных Президентом России задач по обновлению рыбопромыслового флота и развитию современной переработки.


"AK&M" от 09.01.2017
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