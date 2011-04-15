Ростелеком и Минкомсвязь подписали контракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства на 2017 год

ПАО "Ростелеком" и Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подписали контракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) на 2017 год. Стоимость работ оценена в 1.8 млрд руб., говорится в сообщении компании.



Новый контракт предусматривает эксплуатацию информационных систем в составе ИЭП и предоставление интеграционных сервисов для участников электронного межведомственного взаимодействия - федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, МФЦ, кредитных и других организаций.



Будет также обеспечена работоспособность новых функций портала, разработанных в 2016 году. В их число, в частности, вошли: модуль фоновых запросов ЕПГУ, который предназначен для автоматической проверки задолженностей пользователя, в частности, по штрафам ГИБДД и налогам; модуль интеграции регионального контента в интерфейс ЕПГУ, реализованный в рамках проекта "Мультирегиональность", инициированного Минкомсвязи.



В рамках контракта Ростелеком окажет ряд новых услуг: поисковую оптимизацию портала в интернете, информационное сопровождение в социальной сети "Одноклассники" и проведение маркетинговых e-mail рассылок.



Согласно контракту, повышены требования к качеству оказания услуг с учётом возрастающей нагрузки на инфраструктуру электронного правительства, в частности, существенно сокращены нормативные сроки обработки некоторых типов запросов и решения инцидентов. Расширены требования к мониторингу качества работы информационных систем и сервисов портала - теперь в Ситуационный центр Минкомсвязи будут регулярно отправляться данные о состоянии отдельных компонент ИЭП, показателях работы информационных систем, а также результаты мониторинга качества оказания услуг и работоспособности ЕПГУ.



В соответствии с подписанным контрактом Ростелеком в 2017 году будет предоставлять услуги собственных программно-аппаратных мощностей по размещению на Национальной облачной платформе более 20 государственных информационных систем и программных комплексов.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяженность магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за девять месяцев 2016 года упала на 16% до 8.663 млрд руб. с 10.274 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 0.3% до 217.039 млрд руб. с 216.336 млрд руб. Показатель OIBDA сократился на 4% до 72.4 млрд руб. с 75.027 млрд руб., операционная прибыль - на 3% до 28.588 млрд руб. с 29.328 млрд руб.



"AK&M" от 09.01.2017