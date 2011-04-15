АФК "Система" выкупит у ВТБ 15.32% обыкновенных акций РТИ за 4.5 млрд руб.

ВТБ, который станет ключевым кредитором группы компаний "РТИ" с общей суммой требований до 28.5 млрд руб., в 2016-2017 годах рефинансирует все долговые обязательства РТИ, за исключением обязательств по гособоронзаказу, покрытых государственными гарантиями. Об этом говорится в сообщении банка.



Кредитные соглашения предусматривают отсрочку погашения значительной части долга РТИ (около 60% от общего объёма задолженности) до 2021 года с последующими ежегодными выплатами до конца 2026 года, а также льготный период погашения процентов. Оставшаяся часть долга будет рефинансирована 5-летними возобновляемыми кредитными линиями, что предоставит РТИ дополнительную гибкость в управлении оборотным капиталом, подчеркивается в сообщении.



В рамках достигнутых договорённостей АФК "Система" выкупит у ВТБ (как правопреемника ОАО "Банк Москвы") 15.32% обыкновенных акций ОАО "РТИ" за 4.5 млрд руб. с окончательным расчётом в январе 2019 года. В результате сделки доля АФК "Система" в ОАО "РТИ" составит 87%. Федеральная антимонопольная служба России согласовала данную сделку в ноябре 2016 года.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за III квартал 2016 года выросла в 12.5 раза до 6.005 млрд руб. с 481 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль в доле АФК составила 1.371 млрд руб. против 481 млн руб. (рост в 2.85 раза). Выручка увеличилась на 1.3% до 185.204 млрд руб. со 182.885 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8.7% до 56.425 млрд руб. с 51.898 млрд руб., скорректированная операционная прибыль - на 6.1% до 30.571 млрд руб. с 28.823 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АФК "Система" по РСБУ за I квартал 2016 года снизилась в 3.17 раза до 30.747 млрд руб. с 97.38 млрд руб. годом ранее. Выручка упала в 3 раза до 10.476 млн руб. с 32.642 млн руб., валовая прибыль - в почти в 2 раза до 10.476 млн руб. с 20.728 млн руб., прибыль до налогообложения - в 3.5 раза до 30.49 млрд руб. со 105.925 млрд руб.



Рейтинговое агентство AK&M 6 июля 2016 года подтвердило рейтинг кредитоспособности АФК "Система" по национальной шкале "А++" изменив прогноз с "негативного" на "стабильный".



ПАО "Банк ВТБ" (ИНН 7702070139) - второй по величине активов российский банк после Сбербанка. Доля государства в капитале ВТБ составляет 60.9%.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в III квартале 2016 года выросла на 201.6% до 18.7 млрд руб. по сравнению показателем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль банка за 9 месяцев 2016 года составила 34.1 млрд руб. против убытка в 10.9 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы группы за 9 месяцев увеличились на 58.4% до 310.4 млрд руб.



Чистая прибыль группы ВТБ по РБСУ в первом полугодии 2016 года выросла на 88% до 39.826 млрд руб. с 21.055 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения увеличилась до 42.27 млрд руб. с 21.567 млрд руб. в первом полугодии прошлого года.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"