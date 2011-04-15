Экспорт Газпрома в дальнее зарубежье вырос до исторического максимума

Экспорт Газпрома в дальнее зарубежье по итогам 2016 года достиг 179.3 млрд куб. м. Об этом сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер.



"Это исторический максимум", - отметил глава компании.

А.Миллер также сообщил, что в 2016 году году Газпром нарастил объём добычи газа. По итогам года компания добыла более 419 млрд куб. м. Это больше, чем в 2015 году, и на 11 млрд куб. м больше плановых показателей.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома за девять месяцев 2016 года по РСБУ упала в 2 раза до 75.42 млрд руб. со 169.754 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Выручка компании сократилась на 10.2% до 2.776 трлн руб. с 3.09 трлн руб. годом ранее.





"AK&M" от 09.01.2017