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09/01/2017
15:57

ФАС выдала Минздраву предупреждение о необходимости соблюдения Правил ведения реестра цен на лекарства

Федеральная антимонопольная служба направила в Министерство здравоохранения РФ предупреждение о необходимости устранения признаков необоснованного препятствования осуществлению деятельности фармкомпаний. Об этом говорится в сообщении ФАС.

В конце 2016 года ФАС выяснила, что Минздрав необоснованно отказался исполнять пункт 6(1) Правил ведения реестра цен на лекарства. В частности, фармпроизводителю было отказано во внесении изменений в реестровую запись о государственной регистрации предельной отпускной цены лекарственного препарата при изменении его комплектности (при условии отсутствия изменения количества лекарственного препарата во вторичной (потребительской) упаковке).

Антимонопольной службой выявлено, что Минздрав действует избирательно, принимая разные решения по аналогичным заявлениям. В феврале 2016 года ФАС выносила ведомству схожее предупреждение.

"Нарушаемая Минздравом России норма направлена на снижение избыточных административных барьеров, сокращение сроков ввода в обращение лекарственных препаратов, а также на предотвращение необоснованного роста цен на препараты, цены на которые уже были зарегистрированы", - уточнил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.

Министерству здравоохранения РФ надлежит исполнить предупреждение ФАС в срок до 13 января 2017 года.



"AK&M" от 09.01.2017
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